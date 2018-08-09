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中移动上半年日赚3.6亿 尚冰：不限流量套餐影响业绩

中移动上半年日赚3.6亿 尚冰：不限流量套餐影响业绩
2018年08月09日 21:53 澎湃新闻
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中移动上半年日赚3.6亿 尚冰：不限流量套餐影响业绩
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　　中移动上半年日赚3.6亿！尚冰：最大压力来自不限流量套餐

　　8月9日，中国移动（00941.HK）发布2018年上半年业绩报告。上半年中国移动实现营业收入3918亿元人民币，较上年同期增长2.9%；获得净利润656亿元，同比增长4.7%，相当于一天净赚3.6亿元。

　　这一盈利情况超出了不少机构预期，此前多家机构预测中国移动上半年净利润在628亿至651.9亿元人民币之间。与此同时，中国移动宣布2018年中期股息每股1.826港元，共派发约315亿元人民币，利润派息率为48%。

　　业绩公布后，中国移动股价当日收于71元港币/股，上涨1.71%。

　　财报显示，上半年中国移动95% 的收入来自于移动收入。其中，个人移动市场收入达到2682亿元，移动客户数量超9亿户，4G客户渗透率为74.7%。4G净增客户和流量份额呈现回升势头。上半年4G客户DOU（每户每月上网流量）达到3GB，手机上网流量增长153%。

　　不过，值得注意的是，报告期内，中国移动ARPU（每用户平均收入）为58.1元，较去年同期的66.4元，降幅达到12.5%。

　　在8月9日下午举行的财报会议上，中国移动董事长尚冰表示，中国移动的用户增长和流量份额正处于一个下行的区间，最大的压力来自于不限流量的资费套餐。

　　“行业的竞争越来越激烈，移动通信市场不限流量套餐已经变成了主流，而且流量价值也在快速下滑，因为我们流量份额比较大，影响相应比较大。”尚冰指出，中国移动作为4G客户规模最大的运营企业，对不限流量套餐一直是持审慎的态度，也在关注行业的长期可持续发展。

　　尚冰也表示，为了应对更加激烈的流量竞争，中国移动从今年5月份开始，开始加大大流量套餐的推广力度，通过释放流量，取消流量漫游费，精准营销，有效应对竞争，落实提速降费相关要求，使得无论是用户份额、流量份额都是稳中有升。

　　为响应国家提出的提速降费的号召，从今年的7月1日开始，三大运营商纷纷宣布取消流量漫游费。

　　对此，尚冰坦言，这一举措将对公司的当期业绩产生较大的影响，但从长期来看，随着流量漫游费取消，全国统一资费，集中运营体系建设，实现了运营成本的降低，可以节约大量的人工成本、网络平台建设成本，以及内部的网建结算成本。

　　在5G标准和专利方面，尚冰透露，中国移动正在12个城市进行5G网络应用试验。同时，公司高度重视5G的商业模式，建设了14个开放的实验室。目前全球已经有200多家大型企业参加了中国移动的开放实验室。

　　尚冰没有透露目前中国移动在5G方面的具体投资金额。“5G投资涉及到产业要成熟或者技术要成熟，其次涉及到5G的频率分配，也涉及到应用场景、商务模式，现在没有办法准确的估算5G的投资。”他还强调，在5G方面，中国移动会坚持精准投入，不会不重视产出。

　　在物联网方面，上半年中国移动物联网连接数量净增1.55亿个，总连接数达到3.8亿以上。新增物联网连接主要来自三个方面，一是监控类终端，比如智能化的电表、水表、路灯等；另一个主要来源是车联网有关的终端；第三类为家庭有关的解决方案，比如家庭安防，门窗告警，老人服务等。

　　在宽带业务上，上半年，中国移动家庭宽带市场的客户份额和收入份额实现了双提升。家庭宽带客户净增1880万户，行业净增客户份额达到57%，总客户数达到1.28亿户。高带宽客户占比持续提升，100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%，较上年底提升20.5个百分点。家庭宽带收入达到210亿元，同比增加49.1%，成为重要增收来源。

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