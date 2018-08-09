印度政府否决苹果妥协方案：不装官方软件扔将被断网

新浪科技讯 北京时间8月9日晚间消息，苹果公司(以下简称“苹果”)与印度电信监管部门之间的对峙局面如今再次升级，印度政府并不同意苹果提出的妥协方案。

为了打击电信骚扰者，印度电信监管局(TRAI)自主开发了一款防骚扰软件“DND”(“别烦我”简写)，提供给印度所有的手机用户安装。但与其他手机厂商不同的是，苹果认为该软件获取用户的通话和短信记录，侵犯个人隐私，因此不予上架。

但印度政府随后表示，到明年1月份，如果仍有智能手机拒绝“DND”，则印度运营商就要强制将这些手机踢出移动网络。

为了防止iPhone被踢出印度移动网络，苹果7月底给出了一个替代方案。苹果在致印度电信监管局的一封信中称，iOS 12将允许开发者开发符合印度电信监管局规定的防骚扰软件。

同时，苹果也在开发一款类似的应用，并计划在今年11月的“排灯节”(印度重要节日)到来之前提供给iPhone用户。为此，苹果希望印度政府取消这一规定，不要将iPhone踢出网络。

对此，印度电信监管局局长夏尔马(R.S.Sharma)今日表示，苹果的一封信不可能改变印度政府的这一规定。夏尔马说：“对于苹果而言，最适合的方式是在法庭上提出质疑。”(李明)