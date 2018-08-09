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中兴：临时股东大会增加审议选举徐子阳为董事的议案

中兴：临时股东大会增加审议选举徐子阳为董事的议案
2018年08月09日 17:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月9日下午消息，中兴通讯（000063.SZ）发布公告，称2018年8月28日临时股东大会如期举行。但2018年8月9日，中兴通讯董事会收到公司股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）提交的一个临时提案，要求中兴通讯董事会将该等提案提交本次会议审议。

　　根据公告，中兴新的提案为中兴通讯第七届董事会执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止。

　　此前，7月12日，中兴通讯（000063.SZ）曾发布公告，称将于2018年8月28日举行第二次临时股东大会，本次会议将审议关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的特别决议案。

　　至此，中兴通讯2018年第二次临时股东大会审议的议案将增加至二项：1、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案；2、关于选举执行董事的议案。

　　附《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>有关条款的议案》

　　修改《公司章程》的相关条款，其具体内容如下：

　　第一百五十一条，将“独立非执行董事不少于董事会成员的三分之一”修改为“独立非执行董事不少于董事会成员的三分之一且不少于三名”。

　　第一百五十九条，将“董事会由十四名董事组成”改为“董事会由七名至十四名董事组成”。

　　第一百五十九条，将“独立非执行董事不少于董事会成员的三分之一，执行董事人数不少于公司董事会董事总数的五分之一。”修改为“独立非执行董事不少于董事会成员的三分之一且不少于三名，执行董事与非执行董事（包括独立非执行董事）的组合应保持均衡。”

　　修改《董事会议事规则》的相关条款，其具体内容如下：

　　第四条，“执行董事人数不少于公司董事会董事总数的五分之一”修改为“执行董事与非执行董事（包括独立非执行董事）的组合应保持均衡”。

　　此外，根据7月12日公告，本次临时股东大会还要审议同意授权中兴通讯任何董事或董事会秘书，代表本公司处理与修改《公司章程》、《董事会议事规则》相关的存档、修改及注册（如有需要）的手续及其他有关事项。

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