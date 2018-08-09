北京市通信管理局实施综合治理骚扰电话专项行动方案

原标题：北京市通信管理局：呼叫中心企业未经用户同意一律不得向其发起呼叫

人民网北京8月9日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，工业和信息化部等十三部委联合发布《综合治理骚扰电话专项行动方案》后，北京市通信管理局立即行动，就有关问题进行了专题研究部署，结合北京实际，成立了北京通信行业综合治理骚扰电话专项行动领导小组，制定了《北京地区综合治理骚扰电话专项行动方案》，拉开了北京地区综合治理骚扰电话的序幕。

北京通信行业综合治理骚扰电话专项行动领导小组由北京管局牵头，成员单位包括了各基础运营商、移动转售企业、互联网企业、呼叫中心、垃圾短信骚扰电话举报中心以及中国信息通信研究院等相关部门。《北京地区综合治理骚扰电话专项行动方案》对各成员单位职责作出了规定：一是基础电信企业加强语音电路和码号资源管理，严格语音资源线路的资质审查，规范资源使用，加强合同约束，强化号码鉴权和通话溯源，提升骚扰电话拦截能力；二是呼叫中心企业要规范营销外呼业务，建立白名单机制，未经用户同意一律不得向其发起呼叫；三是互联网企业要全面清理骚扰软件和设备信息，切断信息发布渠道；四是骚扰电话举报中心及时为监管部门提供北京地区骚扰电话举报数据；五是根据举报经核实后各相关电信运营企业呼叫中心须按规定及时处理。行业治理工作由北京管局总牵头，全面贯彻落实十三部委联合发布的行动方案。

下一步，北京管局还将与其它政府部门建立协作、配合机制，对严重违规的企业和个人建立联合惩戒机制，使其“一处失信，处处受限”。北京管局将以人民群众是否满意作为工作的目标，认真履职履责，坚决遏制骚扰电话在北京地区蔓延的态势。