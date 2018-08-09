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中兴重启5G国测第三阶段测试 下半年5G加速推进

中兴重启5G国测第三阶段测试 下半年5G加速推进
2018年08月09日 08:34 第一财经
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　　近日，中兴通讯重启5G国测三阶段测试后，首先顺利完成3GPP R15 NSA模式3.5GHz室内基站和5G核心网测试。所有条目顺利通过，充分体现了中兴通讯5G系统的业务能力和成熟度。据悉，5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环，也是最接近5G商用的一环。

　　5G的技术研发试验共分为三个阶段，目前已经完成关键技术验证和技术方案验证，现在开始启动第三阶段系统验证。2018下半年的5G试商用有望进一步落实运营商在2019年规模商用的预期，使得5G开始进入上万数量级基站的建设阶段，由此带动通信产业链的真正起飞。

　　同时，全球5G频谱拍卖进行时，各国积极布局抢占高地。截至目前，全球已有42个国家/地区将5G频谱拍卖提上了议事日程，另外还有17个国家已经公布了正式的5G适用频率分配计划，10个国家已经计划拍卖可能用于5G网络建设的频谱。目前各国正在逐步进行5G频谱的分配或拍卖，各大设备商也不断加强5G技术研发投入，伴随5G技术标准的逐步完善和需求的提升，下半年值得期待。

　　早在年初，IMT-2020（5G）推进组在北京召开了5G技术研发试验第三阶段规范布会，展开5G技术研发试验第三阶段的测试，力争在2018年底5G产业链主要环节基本达到预商用水平。此外，按发改委前期发布的《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》2018年不少于5个城市开展5G网络建设，形成密集城区连续覆盖。

　　未来两年将是5G产业链关键环节的投资阶段，对光纤设备，射频前端器件等设备商的业绩将有明显正向影响，5G产业链相关企业将直接受益。A股市场相关上市公司中中际旭创（300308.SZ）、信维通信（300136.SZ）、通宇通讯（002792.SZ）等值得关注。

　　

5G中兴测试
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