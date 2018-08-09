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台湾上市公司曾被乐视坑了10亿 今白菜价贱卖5成股份

台湾上市公司曾被乐视坑了10亿 今白菜价贱卖5成股份
2018年08月09日 13:22 新浪科技综合
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　　投资界 Sunny

　　明明能获利6亿美元，却偏偏以2.57亿美元贱卖了股份，估计谁都不会理解这种行为。

　　但手机代工厂仁宝就这么做了！

　　8月8日，有媒体爆出这家台湾上市公司，任性且鲁莽地卖掉了与联想一起合资的公司——联宝所有的股份，并售予联想，留给局外的人们一个大大的问号。　

　　曾经与乐视并肩作战，之后各奔东西；而今又与“好搭档”联想分手，莫非被娱乐圈被称为“分手日”的8月8日在资本圈也适合？

　　曾被兄弟坑了10个亿

　　2017年，仁宝财报上的数字不忍直视：利润受到重创，乐视的欠款无法偿还，总损失高达9.2亿元。

　　自乐视2016年陷入资金链危机，先后欠款仁宝共17.5亿元人民币，除去已归还金额、坏账3亿元以及3亿元左右的物料，仁宝仍要补偿9.2亿元坏账损失，才能填完窟窿。

　　仁宝只能暗自咽下苦水。

　　虽然之后仁宝已委请律师对乐视进行适当的法律行动。同时仁宝取得乐视授权处理、出售其高价零组件。但之后仍然像多米诺骨牌一样，产生了一系列恶性的连锁反应。

　　2017年3月，仁宝本想宣布将通过昆山的一家子公司向乐视致新入股7亿元人民币，获得该公司2.15%的股权。不过，这笔投资案由于乐视还款进度不佳而终止。而除了仁宝，像和硕、文晔等在内台湾为数众多的乐视供应商，也接二连三地受到了影响。

　　仁宝总经理陈瑞聪当时表示，现在是一朝被蛇咬，以后将谨慎与内地的智能手机品牌合作代工。

　　回首观望，似乎为未来企业的发展，埋下了伏笔。

　　2.57亿美元贱卖联宝近5成股份

　　与联想合资成立的笔记本代工厂联宝，那又是2011年的事情。

　　当时联宝股份划分是：仁宝持49%股份，联想持51%股份。

　　成立联宝对双方来说都是好事。仁宝具有代工平板的能力，正是联想欠缺的部分，而且联想销售量大，不可能全自制，仍需靠得住的代工伙伴支持。于是，如其所愿，联想绝大部分手提电脑订单都交付联宝进行代工。

　　合作共赢的结果是，随着联想成为全球手提电脑出货龙头，联宝逐渐由亏转盈，运营步入正轨，而仁宝也感受到了春风。

　　据相关资料显示，仁宝在2017年第3季表现方面，受乐视坏账问题影响已经大幅度减少，获利能力逐渐回温。第3季获利为23.24亿元，比起乐视导致的获利大减至2.54亿元的第2季有明显的提升，也比2016年同期增加7%，EPS为0.53元，累积前三季EPS为0.84元。

　　2015年的时候，曾有媒体报道联想想入股仁宝，不过传闻很快散去了。

　　时至今日，仁宝选择脱离联宝工厂，跟联想分道扬镳。仁宝将所持联宝电子股份全部售予联想集团旗下公司，本可获利6亿美元，而最终交易价仅2.57亿美元，并以现金交易。

　　或许，这是联想发展上行之下，想提高联宝的自制率，仁宝不得已而为之；再或许这是补之前乐视挖下的坑也不好说呢。

　　不过仁宝发言人回应外界的疑惑，强调此交易有达成双赢成果，未来仍乐观期待双方在业务上合作。

　　结语

　　“历史的目的就是把时间收集到一起，从而所有的人都在对时间的同一探求和征服中成为兄弟和伙伴。”诗人曼德尔施塔姆道出了企业“协同共进”的本质——探求和征服。

　　然而，这个世界上，不是一味地探求、征服市场用户就可以永远结伴、成为兄弟，总是要有所获得，有所收益。

　　如果出现损失，亦或是大的战略更改，那么转头就是河东河西。

　　

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