黄章激进 魅族16能否重振魅族？

新浪科技 张俊

魅族15的小试牛刀之后，黄章出山后宣称的“全力打造之作”魅族16终于发布。

骁龙845、屏下指纹、91.18%屏占比的全面屏，虽然在发布前黄章就在魅族论坛将卖点逐一爆料，不过2698元起的价格还是让众人有些意外。作为对比的是，去年发布的搭载联发科P25的Pro 7售价为2880元。

被问到定价策略，魅族科技CMO兼高级副总裁李楠坦承是“黄总定的”，“黄总认为现在需要一款有冲击力产品，给用户和市场一个坚定的信心，我们这次定价的确比较激进。”

除了激进的定价策略，黄章也在对魅族品牌的产品线进行调整，魅族的数字系列将取代Pro系列成为高端产品线，而未来还将推出X系列取代MX系列。在数轮的人事调整之后，回归一年零六个月的黄章继续重塑着他理想中的魅族。

弥补短板

从魅族15开始，魅族的旗舰机终于用上了高通处理器，不过骁龙660和15 Plus上的三星8895并未完全满足魅族粉丝的胃口。而在魅族16上，骁龙845的到来也终于补足了魅族旗舰机在处理器上一直以来的短板。

与承前启后的魅族15相比，魅族16的升级更多的还表现在91.18%屏占比的全面屏以及屏下指纹上。

根据官方数据，魅族16的左右边框为1.43mm，上下边框为7mm。再加上定制的更小的前置2000万摄像头和三星AMOLED COF定制屏幕，实现了91.18%的屏占比。李楠透露，仅COF定制屏幕的成本就达600万美元。

这也是魅族首款屏下指纹产品，同时在标准版上进行了配置。官方宣称能够达到0.25s的识别速度和99.12%的识别率。

在补足短板的同时，魅族16仍旧未失去典型的黄氏风格。在众多国产厂商跟风iPhone X的情况下没有采用刘海设计，同时也未采用黄章认为有些噱头的OPPO和vivo的机械结构设计，而是使用了无刘海的对称设计。李楠认为，虽然魅族16为了追求四边框等宽付出了一些不太合理的代价，比如手机太厚、太重。但目前这个阶段魅族16是一个最好的形态，“不是最极端的形态，但一定是最平衡、最理想的形态。”

调整产品线

自去年初黄章宣布回归后，先后多次对魅族的组织架构进行了调整。同时在渠道、营销、品牌等方面作出变革。

而现在，黄章大刀阔斧式的改革轮到了产品线。此前，魅族品牌的产品线包括高端的Pro系列和中端的MX系列。不过在Pro 7上，由于画屏设计的接受度有限，同时在处理器和定价策略上的问题，导致了库存压力，一定程度上对Pro系列的高端形象有所损害。

李楠向新浪科技表示，魅族的数字系列将取代Pro系列成为高端产品线，未来的旗舰产品命名将延续魅族15和魅族16的方式。

此前，魅族被认为面临的一个问题是魅族与魅蓝产品线之间的冲突。比如魅族15采用骁龙660处理器，存储为4GB+64GB，售价2499元。而魅蓝E3采用骁龙636处理器，搭配6GB+64GB存储，售价1799元。

今年5月，品牌分开的魅族与魅蓝再次合并，并成立统一的销售中心和市场中心。这也一定程度上有利于魅族与魅蓝产品线的统一规划。而在魅族产品线全新调整后，魅蓝品牌产品线是否也会进行调整还未可知。

明年重振魅族？

去年底，仍是魅蓝总裁的李楠在接受新浪科技采访时曾说，“我们2016、2017年是比较缺乏进攻性的两年，2016年实现扭亏，2017年抗住高通，那么2018年我们是不是可以激进？我个人还是希望2018年激进。”

黄章确实给魅族开出了激进的药方。多次的架构调整，每年的末位淘汰，重新梳理产品线，魅族正经历着变革的阵痛期。

而魅族16 2698元起的价格更为激进，“黄总认为现在需要一款有冲击力产品，给用户和市场一个坚定的信心，我们这次定价的确比较激进。”李楠说。而在魅族16发布前，黄章就在魅族论坛上回应产品价格的问题时称，“我已经把公司和渠道毛利压到最低了”。

这位魅族的掌舵者在风格低调上仍旧未变。当有魅族粉丝提出让他在魅族16发布会上登台时，他称“我只是个手机匠，不会表演也不善于吹牛，登台有何用”。不过与此前“不喜欢就滚”的锐利相比，黄章现在保持着几乎每日都与魅族粉丝互动的频率，甚至在粉丝互掐时劝起了架，称“对骂非长久之计，佛祖要我们以德服人感化他人”。

在国内智能手机市场增量饱和、竞争越来越激烈之下，魅族的变革之路注定不会一帆风顺。魅族何时能够重振？在黄章看来，一个公司并不是一两个产品就决定成败，而是策略。“当一个公司过度膨胀势必将臃肿混乱效率低下，过高的费用加在产品售价上必然没有竞争力。膨胀很容易，从臃肿到精简我却需要花上很长时间和精力。”黄章说，“预计到明年我才能彻底的把公司运行到我想要的轨道上来。”