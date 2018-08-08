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安全提醒：信息易泄露 手机相册勿留存个人证卡照片

安全提醒：信息易泄露 手机相册勿留存个人证卡照片
2018年08月08日 13:54 新浪科技综合
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　　来源：安徽日报

　　原标题：手机相册勿留存个人证卡照片

　　现实生活中，很多人习惯于将翻拍的身份证、银行卡等个人证卡照片留存在手机相册里，方便办事时随时调用。警方提醒，这一习惯存在的风险不可忽视，若手机一旦被盗或丢失、又未及时采取止损措施，往往会给机主带来意想不到的经济损失。

　　近日，某公司员工刘先生上夜班工间休息时，放在工作台上充电的手机被盗，因正值深夜未及时报警。次日刘先生查询发现，其微信、支付宝绑定的银行卡被消费2400余元，便急忙报警。办案民警通过调取监控录像，将公司员工秦某抓获。案发当夜，也在上夜班的秦某趁刘先生离开工作台之机，盗走刘先生的手机并关机。下班后，秦某打算将手机卖掉，但开机时发现手机未设置锁屏密码，且手机相册里留存有刘先生的身份证和银行卡照片，于是利用手机验证码及刘先生的身份证号、银行卡号，顺利改掉微信、支付宝密码，转走微信内的1446元、余额宝内的960元用于消费。

　　无独有偶。某市市民梁先生一觉醒来，发现手机被盗，赶紧查询绑定了微信账号的银行卡余额，但为时已晚，卡里的14万元已被转走。据犯罪嫌疑人景某交代，盗得手机后，其发现手机相册留存有梁先生的身份证照片，便利用身份证上的信息重置微信密码，后通过微信转账方式，将梁先生微信账号绑定银行卡内的14万元转至自己的微信账户。

　　警方提示，不要将翻拍的身份证、银行卡等个人证卡照片留存于手机相册，并及时删除手机中与个人信息相关的记录。最好为手机设置锁屏密码，所设密码要避免单纯的数字和字母，可加入标点符号等特殊字符，提高密码的破解难度。留存有个人重要信息的手机被盗或丢失，要及时采取止损措施，可第一时间借个手机登录微信，将原手机的微信挤下线，保证微信内的资金安全和信息不泄露，并拨打银行、支付宝等客服热线，冻结手机网银、在线支付的使用，以免蒙受更大经济损失。

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