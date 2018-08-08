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55元＝199元 新华社调查电信资费套餐背后“套路”

55元＝199元 新华社调查电信资费套餐背后“套路”
2018年08月08日 17:50 新华社
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　　原标题：55元=199元，电信资费套餐背后有多少“套路”等着你？

　　荆淮侨、孙少龙/新华社

　　新华社广州8月8日消息，记者调查发现，当下在流量不清零、取消漫游费等惠民举措陆续实施的同时，营运商提供的优惠资费套餐却往往潜藏着种种“套路”，使不少消费者对降费“只闻其声不见其实”。专家建议，相关部门应进一步督促电信企业，诚信经营，全面彻底地落实提速降费要求。

　　提速降费：套餐199元还是19元？

　　工业和信息化部的统计显示，今年6月，我国手机用户的月户均移动互联网接入流量已经达到4.24GB，远超去年同期的1.55GB；今年上半年，我国移动流量平均资费相比2017年年底降低了46.2%。

　　然而，不少消费者特别是老用户对于“降费”的获得感并不强，有的甚至花费更多。

　　北京的龙先生到广州工作一年，在北京一直使用的“129元本地不限量套餐”不合适了。龙先生向运营商客服咨询，对方建议他改用“199元全国不限量套餐”。

　　国家大规模降费提速，自己反而越换越贵？龙先生有点懵。他把自己的遭遇跟同事嘀咕了一下，一位年轻同事告诉他：“你的运营商有一个‘19元月租互联网套餐’”，按照龙先生平常的使用习惯，流量相同的状态下，龙先生的月通讯费只要55元至60元。

　　龙先生给客服打电话，要求换成“19元套餐”。客服对龙先生种种“威逼利诱”，诸如“改过之后，你以后再也不能换回原先的套餐了，你要想清楚啊”，最后，不情愿地为龙先生改了“19元套餐”。果然，龙先生现在实际支付费用每月55元。

　　中国消费者协会公布的数据显示，今年上半年，全国消协组织受理电信服务类投诉超过1.6万件，同比增加26.3%；主要投诉内容是套餐资费不明确、告知不详实、收费名目繁多等问题。

　　“套路”在面上，降费在“深闺”

　　记者调查发现，不少人得不到降费实惠的背后，是电信消费套餐的诸多“套路”。

　　套路一：规则复杂要“精算”。虽然手机套餐资费信息都是公开的，但其使用规则和条件纷繁复杂。

　　年轻同事替龙先生算了一笔账：19元套餐虽然只包括1GB流量，但超出后可叠加当日有效的1元/800MB流量包，即使每天叠加一个流量包，一个月也只要49元（19元+30元），再加上通话费，怎么也到不了客服推荐的“199元全国不限量套餐”。

　　深圳市消费者委员会秘书长冯念文认为，套餐“机关重重”的背后是运营商的“心机”，消费者想要享受到降费实惠，必须先成为“精算师”，“这是不公平的”。

　　套路二：客服推荐“升多降少”。消费者可以通过咨询运营商客服来了解和选择套餐，但不少消费者反映，通常客服推荐的都是高价套餐。

　　记者拨打某运营商客服，提出因流量不足希望更换套餐，客服人员直接建议从目前的38元套餐升级到99元不限流量套餐。直到记者主动提出是否可以换成更便宜的套餐时，客服才表示也可以办理。

　　套路三：流量“加油”价格高。独立电信分析师付亮认为，尽管整体的费用看似降低了，但5元/30MB、30元/500MB的高价套餐外“加油包”普遍存在，成为“吸费黑洞”。

　　套路四：“不限量”套餐“达量降速”。三大运营商目前都推出了流量“不限量”套餐，但实际上都有一定的限制条件，如规定在使用到20GB或者40GB的流量后会降速，或者在流量封顶后自动断网。如果想要恢复到正常速度，则需要叠加更高价格的“加油包”。

　　套路五：捆绑销售，资费只准升不准降。许多消费者在办理手机套餐时，运营商会赠送宽带服务，二者资费不能单独改动。深圳王女士去年办理了某运营商的“136元赠送宽带”的电信套餐，但套餐内流量只有1GB，且不能更换成其他流量资费优惠的套餐；如果超流量就必须支付30元1GB的“流量包”。王女士每月实际通讯费超过170元。

　　降费不应成为“拉锯战”

　　“提速降费整体是不断取得进展的，但运营商在设计资费过程中，利用消费者的信息不对称设计种种‘套路’。不解决这个问题，降费就难以落到实处。”北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌说。

　　现实中，越是忠诚度高的老用户，越不会钻研资费“套路”，越享受不到降费实惠。

　　对此，阿里通信高级运营专家沈轶说，互联网企业也应与运营商合作，通过运营商的线上线下渠道使老用户了解最新政策变化。

　　冯念文说，提速降费不应当成为运营商与用户之间的“拉锯战”。运营商、互联网企业等市场主体应多一些真诚，少一些“套路”，要用消费者更容易获取的方式，如实、全面提供服务的真实信息，让实惠看得见、摸得着。

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