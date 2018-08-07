使用无线传输组织他人考研作弊 6名“枪手”一审获刑

原标题：使用无线传输组织30余人考研作弊 6名“枪手”一审获刑

新京报快讯（记者王巍）利用无线传输方式，在2017年全国硕士研究生招生考试管理类专业学位联考中，组织30余名考生考试作弊，2018年8月7日，海淀法院对章无涯等六名“枪手”一审宣判。法院以组织考试作弊罪分别判处章无涯等6人有期徒刑4年至1年8个月不等刑罚，并分处4万元到1万元不等的罚金。根据法院统计，此案系近年来北京市最大规模的一起组织考试作弊案件。

法院审理查明，被告人章无涯注册成立星空世纪（北京）教育科技有限责任公司、被告人吕世龙注册成立北京华拓易通技术培训中心、被告人张宗群注册成立法大（北京）教育咨询有限公司，从事教育咨询等业务。

2016年11月左右，章无涯设计以无线电设备传输考试答案的方式，在2017年全国硕士研究生招生考试管理类专业学位联考中组织作弊，并以承诺保过的方式发展生源。被告人吕世龙通过被告人张夏阳、被告人张宗群通过被告人李倩与章无涯建立联系，吕世龙、张夏阳、张宗群负责为章无涯招募考生，并从中获取收益。

其间，章无涯购买信号发射器、信号接收器等作弊设备，张宗群、吕世龙、张夏阳将信号接收器分发给考生，并以模拟考试等方式配合章无涯组织考生试验作弊设备；章无涯让李倩找同学帮忙做答案。

2016年12月23日，章无涯在京师大厦、贵州大厦、如家快捷酒店中国传媒大学西门店登记房间，将笔记本电脑、手机、信号发射器等设备放入房间并予连接，指导李倩、章峰操作电脑及发射软件。

2016年12月24日上午，章无涯、吕世龙、张夏阳、张宗群、李倩、章峰组织33名考生在2017年全国硕士研究生招生考试管理类专业学位联考综合能力考试中作弊，章无涯在如家酒店为中国传媒大学参与作弊的考生发送答案，李倩在贵州大厦为北京化工大学东校区参与作弊的考生发送答案，章峰在京师大厦为北京师范大学参与作弊的考生发送答案；吕世龙在北京化工大学参加MBA考试并参与作弊；张夏阳在中国传媒大学参加全国硕士研究生招生考试，以相同的方式在思想政治理论考试中作弊。当日，六名被告人被民警抓获，并当场起获作案用无线电设备。

法院审理认为，章无涯、吕世龙、张夏阳、张宗群、李倩、章峰在全国硕士研究生招生考试管理类联考中，以无线传输的方式组织多名考生进行作弊，其行为均已构成组织考试作弊罪。其中，被告人章无涯、吕世龙、张夏阳、张宗群在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李倩、章峰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。鉴于被告人章无涯、吕世龙、张夏阳、李倩、章峰到案后及庭审过程中，均能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，应依法从轻处罚。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等因素，最终作出上述判决。