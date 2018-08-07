ABI Research：5G推动全球RAN市场2023年超260亿美元

来源：C114中国通信网

C114讯 北京时间8月7日消息（艾斯）根据ABI Research的最新研究报告显示，全球无线接入网络（RAN）基站设备市场将以5%的年复合增长率增长，在2023年将超过260亿美元。

“目前的RAN设备市场正在经历多种技术转型，因为网络运营商正致力于通过small cell实现宏网络的致密化，从而解决室内无线技术问题，并逐步演进至5G、LAA、未授权和共享频谱等新技术。”ABI Research研究总监Nick Marshall表示。

“这些转型发生在技术不断发展演进的背景下，网络正升级至MIMO、Massive MIMO、256 QAM和载波聚合等新技术。”Nick Marshall说到。

ABI Research报告显示，目前占据RAN市场27%的室内设备的全球支出将以15.5%的年复合增长率增长，到2023年将占据整体市场的42%。

亚太地区拥有全球最大的和不断增长的RAN市场，该地区将继续占据市场的主导地位，市场份额高达58%，北美地区和欧洲则将分别位列第二、三位。

北美地区和亚太地区的基础设施销售额将继续由更换和升级至LTE为主，此外从2019年开始5G设备份额将会增加。

“虽然整体市场是健康的，但是潜在的技术转型是复杂的，只有那些能够利用技术转型的供应商才能受益——这些供应商包括爱立信、华为、诺基亚、三星和中兴通讯。”Nick Marshall总结道。

不过，随着技术转型的发展，并非只有传统供应商将会受益，许多细分领域的供应商，包括Acceleran、Airspan、Airvana、康普、京信、Contela、ip。 access、Parallel Wireless、Ruckus、Arris、SpiderCloud Wireless和康宁等公司也将从RAN市场增长中受益。