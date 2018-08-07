电信运营商的“免费午餐” 是真优惠还是“挖坑”？

原标题：电信运营商“免费午餐”好吃难消化

来源：经济参考报

在相关部门不断敦促电信运营商做好提速降费工作的态势下，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商接连宣布，自7月1日起取消流量“漫游”费。不过，记者近日调查发现，一些消费者却被电话营销骚扰，而眼花缭乱的资费套餐也常令人无所适从。业内人士认为，当前，我国已处于网络信息社会，网络速度的快慢、上网费用的高低，成为衡量社会基础公共服务水平的一个重要指标，建设好“信息高速公路”只有进行时没有完成时，“提速降费”仍有潜力可挖。

消费者不堪运营商电话骚扰

从今年5月份开始，山西省太原市市民李玮锋饱受电话营销骚扰。他告诉记者，多个自称是移动公司客服的人打来电话，建议他升级资费套餐，李玮锋随即表示流量够用，但挂了电话不久，又一个自称是移动公司的工作人员打来电话，担心李玮锋的手机流量不够用，并给他免费赠送三个月的流量。一周时间，类似这种升级套餐、办理免费流量的电话，李玮锋接到了十几个。“后来，我接到电话时都告知请勿骚扰，但是消停几天后，依然还会接到这样的电话。”李玮锋说。

前不久，太原市消费者协会公布了一位消费者的投诉：某通讯公司通过电话向消费者介绍新套餐，希望消费者将原来的套餐更改为新推出的套餐。由于不想更改套餐，消费者并不想多听业务介绍，可是，客服人员语速太快，根本容不得消费者插嘴。消费者好不容易插话告诉对方不需要，可是对方并不停止，仍然继续介绍，纠缠不休，消费者只能挂断电话。随后几天，这名消费者又接到几个推销类似内容的电话，无奈之下，只能投诉。

受访消费者的经历并非个案。近日，太原市消费者协会发布2018年上半年消费投诉五大热点，其中通信行业成了投诉热门。消费者反映，一些运营商多次打电话让消费者升级手机套餐，声称会给很多优惠，有时同一号码会拨打多次，不接或者挂断均不能阻止此行为，给消费者的生活和工作带来很多麻烦。

第三方投诉平台“聚投诉”也有多人投诉运营商频繁的电话营销。河北的一位王女士说，她多次接到过电话骚扰，推销资费，但拒绝后依旧来电。而江苏一位消费者周浩说，整个4月份共接到中国移动通过10086、各营业厅固定电话、个人手机号以及虚拟号拨打的100多次电话，这些通话都是让他修改套餐并赠送3个月的全国流量，尽管他本人已多次明确表示不需要，但依然接到电话骚扰。

是真优惠还是在“挖坑”

受访消费者表示，不管是电话变更资费套餐，还是营业厅眼花缭乱的广告宣传，各种形式多样、模式多种的资费产品，让人看得眼花缭乱。这其中有的确实享受到优惠，但一不小心有可能就会入“坑”。

首先，“免费午餐”好吃却难消化。

采访中，一些消费者表示经常接到免费升级套餐的电信营销电话，声称可以免费将现有的套餐升级到更高级别的套餐，也有人接到过“只需一元钱就可获赠2G流量”等营销电话。然而记者调查发现，免费升级并非真的免费。

太原市市民王先生说，今年年初，他接到移动客服人员电话，告知他可以将48元的资费套餐免费升级到78元，体验期三个月，也就是说花48元可以享用78元的资费产品。但是体验三个月之后，他的资费并没有恢复到48元，而是按每月78元收取。

“三个月时间，确实已经忘记升级过套餐，也没有接到电话和短信的提醒。”王先生说，当时想着既然是送的就要了，结果过段时间开始收费，还不告知用户，他平时很少看账单，等发现时已经过了很久了。

北京的刘先生也遇到了资费自动续订的问题。今年6月末，他购买了20元500兆的联通流量包，结果到了7月份，上月的流量包自动续订，而刘先生表示本月的流量根本用不完。“流量包本身就是短时间内弥补流量不够用才订的，如果要长期使用就升级套餐了，结果现在的流量包都是自动续订，根本不管你用不用得着。”刘先生对此表示很无奈。

其次，各种产品琳琅满目，消费者雾里看花、享用难。

国家统计局山西调查总队近日公布的一份报告显示，有不少用户反映当前电信运营商的资费套餐太多、形式太杂，预存、捆绑、返还、抵扣等模式多种多样，看得眼花缭乱、用得让人糊涂。报告认为，受制于新老转换难的问题，很多老用户每月实际支出费用并没有下降太多。例如，新入网的用户很多选择百兆宽带，中国移动营业网点已停止20M宽带的业务办理，50M起步。但还有很多老用户仍然使用10M或者20M的宽带，究其原因是在之前已签署了两年甚至三年的宽带合约，不能更改。

此外，三大运营商之间不能“携号换网”，给用户带来极大不便。据临汾调查队对16位个人及家庭用户调查，大多数用户都不愿意放弃自己使用较长时间的移动电话号码，但为了享受更多的流量或变更为低廉优质的宽带业务，只能被动增购其他运营商套餐内强制捆绑的号码。在16位个人用户中，有10位拥有2家及2家以上运营商的移动电话号码，有的用户甚至为此不得不随身携带2部手机。

另外，“不限量”并非真正的不限量。

国家统计局山西调查总队的一位相关人士说，当前电信运营商在响应提速降费政策方面纷纷推陈出新，各种优惠产品花样繁多，但提速降费实际仍有做文字游戏之嫌。各地调研中发现，尽管三大运营商都推出了全国流量不限量套餐，但仍与商家承诺存在差距。例如，中国移动“任我用”不限量套餐，69元/月资费，全国流量在达到20GB后变为3G网络，开始限速，当月达到限速后，消费者如想恢复原有网速，需再办理15元/GB的流量加油包。中国联通以99元冰激凌套餐为例，在全国流量达到20GB以后，会被限速至3.1M，而当月累计使用100GB后，上网速率降至不足256K。中国电信不限量99元套餐，在全国流量达到20GB降速阀值后，上网速度降至1M。此外，一些定向流量卡也存在着使用限制。

“提速降费”仍有潜力待挖

无论是宏观层面的数字中国建设，落实“互联网+”战略，还是具体增强社会成员的“获得感”，让民众、企业上网成本降低，都有赖持续推动网络“提速降费”工程。业内人士认为，当前，我国已处于网络信息社会，网络速度的快慢、上网费用的高低，成为衡量社会基础公共服务水平的一个重要指标，建设好“信息高速公路”只有进行时没有完成时，“提速降费”仍有潜力可挖。

业内人士认为，要简化优化产品服务项目，真心实意让利于民。提速“提”的是国家竞争力，降费“降”的是社会总成本。提速降费是一小步，却是推进数字中国建设的关键一步。山西统计部门近期对此做过一项调查，据问卷调查显示，在调查的23个家庭宽带用户中，选择网速“有明显降低”或“有一定降低”的占26.09%，有56.52%的人选择“没有变化”，92.31%的人表示宽带支出没有太大变化，表明提速降费仍有潜力可挖。

此外，运营企业建议，要在综合考虑各方面利益下，稳步妥善推进“提速降费”行动。一家电信运营企业相关人士说，电信运营系统庞大复杂，取消流量漫游费和取消长途费用一样，需要充分的时间进行结算系统的修改，稳妥推进才能让“提速降费”良性循环。因为对于运营商来说，提速降费、取消流量漫游费等并不是一项简单的工作。例如，流量漫游费的取消对于运营商的业绩会有较大影响。晋城一家电信运营商测算，取消流量漫游费后其收入会下降3%，大约为1500万，相当于公司全年利润的70%。所以运营商在降费过程中一直注意保护流量价格弹性，努力实现薄利多销，不杀鸡取卵、不冒进求快，努力在利益博弈下取得利弊平衡，稳步推进提速降费，才能让用户和企业长远受益。（记者 魏飚 王劲玉）