电信诈骗治理取得成果：挽回直接经济损失11.2亿余元

来源：北京日报

原标题：电信诈骗治理取得阶段性成果

8月5日，记者从工业和信息化部获悉，电信诈骗治理已取得阶段性成果，工信部将持续加强电信诈骗源头和综合治理，进一步加大电信诈骗整治力度。

据了解，近年来，工信部在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议指导下，强化行业源头治理、综合治理。截至目前，防范打击工作已取得阶段性明显成效：

一是重点业务整治得以加强，关停违规语音专线6.1万条，“400”涉案号码从2016年月均700余个下降至目前的个位数，用户举报和公安通报封停号码总量与2017年同比分别下降55%、66%。

二是技术防范得以强化，全面建设完成覆盖国际口和省口的诈骗电话技术防范系统，日均处置诈骗电话400多万次，累计3.39亿次。

三是持续从严落实电话用户实名登记，指导和督促电信企业通过配备二代身份证识别设备、现场拍摄留存办理用户照片、开展在线视频实人认证以及强化“一证五卡”限制等措施，提升电话用户登记信息准确率。

四是组织电信和互联网企业开展用户个人信息保护专项检查，对国内应用商店8万款应用软件进行技术检测；加大网络数据和个人信息过度收集、泄露或滥用等问题核查力度，对问题企业进行约谈并督促整改。

五是密切与公安等相关部门联动，及时劝阻受害用户36.9万人，挽回直接经济损失11.2亿余元。

据工信部相关负责人介绍，随着专项整治工作的持续深入，也出现了一些新情况新问题：个人信息泄露已成为信息诈骗的根源，诈骗分子利用各行业的漏洞非法获取个人信息的情况日益突出；新骗局层出不穷，攻防博弈日趋激烈。（记者 高亢）