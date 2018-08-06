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澳洲电讯领导团队大洗牌 四名高管将离职

澳洲电讯领导团队大洗牌 四名高管将离职
2018年08月06日 08:42 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 北京时间8月6日早间消息（蒋均牧）澳大利亚最大的运营商澳洲电讯（Telstra）日前改组了其组织结构和领导团队，这是该公司今年6月宣布的震惊业界的“Telstra 2022”重组战略的一部分。

　　澳洲电讯首席执行官安迪·佩恩（Andy Penn）宣布，该公司现任企业部门集团执行官布兰登·莱利（Brendon Riley）将成为新成立的基础设施部门Telstra InfraCo的首席执行官。

　　与此同时，澳洲电讯计划设立一个新产品和技术部门，专注于为整个公司开发综合的产品和技术路线图。该部门的领导人已被任命，并将很快宣布。

　　佩恩还宣布，四名高级管理人员将离职，作为重组战略计划的8000个职位大裁员的一部分——首席财务官沃里克·布雷（Warwick Bray）、技术/创新和战略集团执行官斯蒂芬·埃洛普（Stephen Elop）、批发部门集团执行官威尔·欧文（Will Irving）和首席营销官乔·波拉德（Joe Pollard）。

　　澳洲电讯宣布任命前Reliance Jio负责网络的执行副总裁尼克斯·卡提纳吉利斯（Nikos Katinakis）接管企业团队和网络及IT部门。澳大利亚广播公司前首席执行官迈克尔·埃比德（Michael Ebeid）被任命为澳洲电讯的企业部门负责人。

　　该公司还调整了几位顶级高管的工作岗位。大卫·伯恩（David Burns）将接任澳洲电讯全球商业服务部门负责人，罗宾·德霍姆（Robyn Denholm）将担任首席财务官和战略负责人，亚历克斯·巴德诺赫（Alex Badenoch）将领导其新的转型交付办公室，以监督转型战略的实施。

　　佩恩表示，这些变化旨在消除整个公司的重叠、层级和孤岛。

　　“（这）将帮助我们改善提供给客户的服务、业务效率和竞争力，以及提高我们的生产力和降低成本。”他说道。

　　据C114了解，澳洲电讯今年6月宣布了“Telstra 2022”的重组战略，该计划包括出售20亿澳元资产、裁掉9500个职位和增加1500个新职位（包括裁掉四分之一的中层管理人员），目标是在2022年前削减25亿澳元的成本。

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