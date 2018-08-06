传统供应商出局：3英国选择华为部署5G网络

来源：C114中国通信网

C114讯 北京时间8月6日早间消息（蒋均牧）不是诺基亚也不是三星，华为将在英国帮助3公司实施5G升级。

据Light Reading报道，这家和记电讯旗下的移动公司披露了谁将为它建设未来的5G网络，既非3G主要供应商诺基亚、亦非4G主要供应商三星，而是不在其现有供应商名单上的华为。

在一个欧洲市场中使用三家不同的供应商听起来将导致运行移动网络成本高昂。其他一些运营商已经为此所困扰，并希望通过“软件升级”现有硬件来支持5G技术。瑞典的爱立信估计，在4G市场建立起的强势地位自然会带来5G业务。

然而，对于3英国来说，华为技术的吸引力（包括其在Massive MIMO领域的公认专长）似乎已经超过了关于多供应商的任何担忧。3英国的发言人还指出，未来华为将一定程度上参与其到4G接入网中。

这听起来像是三星的坏消息，但诺基亚可能是更大的输家。Light Reading新闻编辑伊恩· 莫里斯（Iain Morris）指出，后者对3英国的核心网负有全部责任，并可能希望这将为5G交易打开大门。实际上，它迫切希望将更多的电信公司合作签署为“端到端”交易，由它来提供移动网络中的所有部分。据估计，这种组合的广度使之优于专注于无线接入网的爱立信。

此外，3英国将使用3.4GHz-3.8GHz范围内的频谱构建其5G网络，而不是（至少最初）在三星所擅长的更高频段中。

3英国和华为的5G交易恰逢当地对网络安全的担忧日益增长之际，具有一定表率作用。另一方面，虽然O2的首席执行官马克·埃文斯（Mark Evans）告诉电信媒体其对华为的依赖程度低于竞争对手英国电信和沃达丰，却并不排除在未来的5G项目中选择华为。

今年上半年，华为实现了3257亿元的销售收入，同比增长15%，营业利润率亦由去年同期的11%增长至14%。尽管其增长率较之先前有所放缓，但仍然比爱立信和诺基亚更“有利可图”。

3英国上半财年总收入为11.9亿英镑，同比增长2%；未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（EBITDA）为3.64亿英镑，同比增长7%。其用户群增长了6%达1010万，合同手机用户离网率下降了9%至仅1%。

该运营商计划在未来六个月内开始5G试验。3英国首席执行官戴夫·戴森（Dave Dyson）在一份声明中表示：“成功的5G服务所需的所有关键组件都是在过去几年中采购的，我很高兴很快就会试验5G，与我们新的IT和核心网基础设施一起工作。”