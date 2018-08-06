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华为遭英国调查：使用过时软件 恐造成网络安全风险

华为遭英国调查：使用过时软件 恐造成网络安全风险
2018年08月06日 08:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月6日早间消息，路透社援引消息人士的说法称，由于使用来自一家美国公司的过时软件，华为在英国正面临调查。调查者担心，这种软件可能会造成安全风险。

　　负责分析华为设备的英国政府监管委员会上月报告称，该委员会发现了技术和供应链“缺陷”，可能导致英国的电信网络面临新的安全风险。

　　消息人士称，其中的原因之一出在华为使用的VxWorks系统上面，该系统由总部位于美国加州的风河开发。根据消息人士的说法，华为正在使用的VxWorks版本将于2020年停止收到来自风河的安全补丁和更新，但届时仍会有包含这些系统的产品在使用中。这可能会导致英国的电信网络遭到攻击。

　　7月份的报告显示：“包括关键安全部件在内的第三方软件将于2020年不再获得长期支持，但华为相关产品的生命周期要更长。”

　　不过消息人士均表示，没有迹象表明，出现这样的情况是华为有意为之，而这些软件本身也不会带来安全风险。

　　目前尚不清楚，华为的哪些产品受到影响，以及华为正在采取什么样的措施来解决问题。

　　英国的担忧表明了对贸易战和国家安全的担忧，将导致科技公司和各国政府更难保护产品和通信网络。

　　风河的发言人表示，不会就华为的这一情况置评，但风河通常会帮助客户升级至最新的软件版本。华为的发言人也拒绝对此置评，但表示会就英国相关部门的关切做出改进。(维金)

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