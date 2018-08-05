"五年超越苹果"大限将至 华为上半年业绩究竟怎样？

在含金量最高的高端智能手机上，也就是售价 500 美元以上的区间，华为的全球市场份额从 2017 年 6 月份的 12.8%，增至 2018 年 6 月份的 16.4%

苹果市值历史性突破一万亿美元的第二天，华为在深圳坂田基地对外发布 2018 年上半年业绩，上半年， 华为智能手机发货量超过 9500 万台。

在今年第二季度， 根据市场调研机构 IDC 的数据，华为智能手机全球市场份额跃升至 15.8%，首次成为全球第二大智能手机厂商。这一成绩在全球紧张的经贸关系下显得尤为可贵。

七年前，余承东从欧洲调回国内，请缨负责消费者业务。2013 年，进入智能手机市场不多久，他便喊出了 5 年超越苹果的口号。时至今日华为成了国产手机品牌的领头羊，并在第二季度超过苹果，全球智能手机业务仅次于三星。现如今担任华为常务董事、消费者业务 CEO 的他也算部分兑现了早年说过的大话。

主力业务保持高速增长

华为、荣耀两大品牌的手机产品线，云服务，以及 HiLink 等生态服务均有不错的市场表现。

去年 11 月份亮相的商务旗舰 Mate 10，全系列发货量达到了 1000 万台。Mate 是华为手机崛起的起点，奠定了它在国产品牌中的高端地位。

问世之处便以一骑绝尘的拍照水准领先全行业的 P20 系列上市四个月后全球发货量突破 900 万台。除了前期持续的研发投入带来的相机技术的突飞猛进，P20 还为华为吸引了数量庞大的女性用户，该系列手机的女性用户占比接近 50%。

从产品设计到营销路线全面对标 OPPO、vivo 的 nova 系列，在上半年是华为手机出货量增长的另一大引擎，2018 年上半年的发货量增长高达 60%。

互联网子品牌荣耀上半年的主力旗舰荣耀 10 上市两个月全球发货量超过 300 万台。荣耀承担着和小米贴身竞争的角色，华为更是把当前的旗舰芯片麒麟 970 下放到多款荣耀手机新品上，提升产品的竞争力，这是往年没有过的情况。

在含金量最高的高端智能手机上，也就是售价 500 美元以上的区间，华为的全球市场份额从 2017 年 6 月份的 12.8%，增至 2018 年 6 月份的 16.4%。华为高端旗舰的主力机型 P 和 Mate 系列的销售收入同比上涨 45%。

此次华为并未公布半年营收数据，所以无法推断其手机平均售价。苹果创纪录的第三季财报营收 533 亿美元，其中 iPhone 销量 4130 万台，平均售价达到了 724 美元，当季销量最好的机型是 999 美元的 iPhone X。苹果的产品和品牌号召力可见一斑。这也余承东希望向苹果学习的地方，“苹果的销量虽然被我们超越了，但是销售额仍然第一，高端机的占比很高。比如，华为一款旗舰机一个型号能卖 1500、1600 万台，跟苹果单款机型近亿台的销售还有差距。”

不同地区的市场表现上，华为手机在包括中国、西班牙、波兰、意大利、埃及等在内的 8 个国家和地区智能手机市场份额排名第一，在法国、芬兰、匈牙利、阿联酋、泰国、马来西亚等国家 30 个国家和地区的市场份额位居第二。

国内和海外市场的营收占比基本各占一半 50%，余承东透露，海外市场的增速要高于国内。但对于海外市场，华为也有遗憾。“因为你所知道的原因，美国市场基本上做没了。”

PC、云服务继续追赶苹果

进入不久的 PC 笔记本业务随着 MateBook X Pro 的亮相迎来了爆发之势，超窄边框、超高屏占比，这款产品成了中国线上市场 7000+ 价位段市场份额最高的 Windows 笔记本，我们在早前深度挖掘过这款产品的研发背景。

至于为什么会做 PC，余承东表示这是源于华为的全场景战略的一环。他一直非常羡慕 macOS、iOS 生态的无缝协作，并力推 Windows 和华为手机间的跨平台性能，自己动手做 PC 产品便是其中很重要的一步，亦是华为产品端学习和比肩苹果的最后一环。

华为近两年重金投入的消费者云服务业务增速同样可观，全球开发者数量超过 45 万，注册用户超过 4 亿人，在全球已部署 15 个数据中心。余承东特意强调，华为云服务通过了最严苛的欧盟 GDPR （The General Data Protection Regulation）数据隐私保护条例，是国产手机品牌中唯一一个，应用 PbD（Privacy by Design）从产品开发、设计、验证、销售、服务和采购全生命周期做隐私和数据保护。

简单看一下苹果刚刚公布的财报，就不难理解包括云服务在内的服务业务的诱惑力。包括流媒体和视频服务、App Store、Apple Care 在内的服务业第三财季营收 95 亿美元，是苹果的第二大营收来源，几乎是当季 Mac（53 亿美元）和 iPad（47 亿美元）营收之和。

沟通会上，余承东透露了华为消费者业务未来的部分规划，7nm 的麒麟 980 将会在德国慕尼黑的 IFA 展亮相，“全面超越高通骁龙 845 和苹果 A11，尤其是能效比将会极大提升。”

对于即将到来的 5G 时代，余承东更是信心满满，“华为是一个通讯起家的企业，这是我们的看家领。”

通信领域的技术积累也是华为相比其他手机品牌的优势所在。“4G、4.5G和5G技术领先、相机技术领先、续航快充领先。此外，华为AI有芯片的优势，未来将通过算法、算例、数据等构筑我们的优势。”

随着市场份额的逐步提升，余承东比以往谦逊了很多，技术出身的他比任何人都要清楚这背后是多少巨额的研发人力和资金投入。“市场份额呈现出的只是一个自然结果，并不重要。 此外，华为市场份额成为全球第一是历史发展必然，未来的目标，希望销量第一，销售收入也是第一。”