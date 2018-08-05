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中兴通讯“复活”：业务逐渐复苏 经营面临三大考验

中兴通讯“复活”：业务逐渐复苏 经营面临三大考验
2018年08月05日 09:05 中国经营报
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　　中兴通讯“复活”：经营面临信誉考验

　　黄嘉祥、张靖超

　　7月27日，中兴通讯（000063 SZ）更新第一季度财务报告，净亏损54.07亿元，去年同期则实现净利润12亿元。这是中兴通讯正式启动业务重建计划之后，在财务方面的一次修正，也预示着公司一季度净利润由盈转亏，负债资产大幅增加。

　　这对于正处于恢复经营阶段的中兴通讯而言，无疑再添加了一个包袱。在此前长达三个月的“拒绝令”风波中，中兴通讯陷入休克状态，直到美国东部时间7月13日，美国商务部终止2018年4月15日拒绝令，中兴通讯才进入“复活”进行时，迎来新一轮大考。

　　7月15日，中兴通讯正式启动了之前早已预备的业务重建计划，开始全面恢复全球业务。如今，距中兴通讯恢复经营已过半月，各项业务恢复的具体情况如何？对此，《中国经营报》记者联系中兴通讯方面采访，但截至发稿未获回复。

　　“中兴通讯现在最关键的是要修复和运营商的关系。”通信专家付亮在接受《中国经营报》记者采访时表示，只有恢复了与运营商的关系之后，中兴通讯才能拿到稳定的订单，进而恢复运营。

　　国内外业务逐渐复苏

　　“痛定思痛，再踏征程”。自美国解除拒绝令以来，这八个字一直显示在中兴通讯官网的主页上，时刻提醒着中兴通讯不久前度过的“危机89天”。

　　2018年4月16日晚，美国商务部发布公告称，美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。美国的“封杀”令中兴通讯陷入前所未有的危机中。

　　4月20日下午，中兴通讯在深圳总部举行新闻发布会，中兴通讯前任董事长殷一民发表讲话称，美国的制裁使公司立即进入休克状态。5月9日，中兴通讯公告称，受拒绝令影响，本公司主要经营活动已无法进行。

　　中兴通讯的休克状态一直维持到7月中旬。美国东部时间7月13日，美国商务部发布公告称，中兴通讯已缴纳14亿美元罚款的最后款项，商务部解除对其的禁售令，中兴通讯才走出长达89天的“至暗时刻”。

　　中兴通讯“复活”之后的半个多月以来，动作不断。7月14日早上，其官方微博发布了一条“满怀信心再出发”的微博。随后，中兴通讯正式启动了之前早已预备的业务重建计划，开始全面恢复全球业务。

　　禁令解除后，中兴通讯海内外业务快速回暖。

　　有媒体称，中兴通讯首个订单来自中兴墨西哥的终端业务线。7月18日，意大利运营商Wind Tre和中兴通讯共同宣布将继续加强双方在意大利Wind Tre全国移动网络现代化改造项目的合作。当天，据奥地利媒体报道，中兴通讯又与和记奥地利共同宣布加强战略合作，为在奥地利部署更领先的通信技术做好准备。

　　同时，中兴通讯国内的业务也在迅速恢复。在解除拒绝令不到一个星期之内，中兴通讯连续拿下三大运营商超5亿元的订单。

　　根据三大运营商公布的一批通讯设备中标候选人名单显示，中兴通讯获得中国移动 2018 年GPON设备订单（中标份额不低于70%），又中标2017~ 2018 年中国联通高端交换机扩容项目、中国电信公示 2017 年CN2 网络扩容工程等项目。

　　7月25日，中兴通讯在投资者互动平台表示，公司已恢复主要经营活动。8月1日，《中国经营报》记者以投资者的名义致电中兴通讯，其董秘办工作人员表示，禁令解除之后，中兴通讯的经营就可以恢复正常，像以前那样经营，目前正在陆续开展，国内外业务都在有序地进行。

　　中兴通讯能够迅速恢复主要经营活动，并拿到国内外各大运营商的订单，这与中兴通讯多年的积累相关。

　　“这说明中兴通讯在这些市场做得很成熟了，已经被客户接受了，客户也有这个需求。”7月31日，付亮在接受《中国经营报》记者采访时表示，近期与中兴通讯签约的运营商，大多数之前都有合作基础。

　　通信业知名观察家项立刚在接受《中国经营报》记者采访时表示，中兴通讯在全球通信市场占有较大份额，如果中兴通讯垮掉，原来的设备就不能扩容、更新和升级，而用其他设备替代，需要付出很大的成本，所以客户会选择支持中兴通讯。

　　“中兴恢复经营之后，我们这边的业务对接在往正常的流程上走了。”8月3日，中兴通讯供应商劲拓股份董秘办工作人员在接受《中国经营报》记者采访时表示，与中兴合作的相关业务正在恢复的过程中。

　　“复活”面临三大挑战

　　上述项目的中标并不意味着中兴通讯的“复活”之路一帆风顺。对于经历过休克、管理层大换血、支付14亿美元巨额罚款等风波之后的中兴通讯而言，如何走出困境，仍然是中兴当下面临的难题与挑战。

　　7月27日，中兴通讯更新第一季度财务报告，净亏损54.07亿元，而去年同期为实现净利润12亿元。公司由盈转亏，也意味着，因一次性支付10亿美元罚款对中兴通讯的一季报产生重要影响。

　　其中，在资产负债表中新增其他应付款143.89亿元，利润表新增营业外支出67.32亿元。此外，由于中兴通讯的经营活动此前暂停，公司出现预计负债12.58亿元。

　　根据中兴通讯7月14日发布的半年度业绩预告，公司净利润亏损幅度将继续扩大，亏损额居于70亿元至90亿元之间，而公司去年同期实现净利润22.93亿元。同比由盈转亏，下降了405.29%~492.52%

　　对此，《中国经营报》记者以投资者的名义致电中兴通讯，其董秘办工作人员表示，这只是对一季报的更正，目前已经解除了拒绝令，对中兴未来经营的影响应该不大。

　　在项立刚看来，亏损肯定会对经营造成一定的影响，但资金的事情比较好解决，国家和银行都比较支持中兴通讯。就在6月29日，中兴通讯向中国银行和国家开发银行深圳市分行分别申请了300亿元人民币和60亿美元的综合授信额度。

　　对于未来恢复经营事宜，付亮认为，中兴通讯的业务中断时间较长，加上此前的负面信息，有可能影响其进入美国、欧洲等地区运营商的采购名单，中兴通讯最终能够挽回多少市场份额，尚未可知。

　　“再加上这次中兴通讯管理层的整体调整，对国际业务造成比较大的影响，尤其是在竞争激烈的欧洲市场，中兴通讯能不能争取到更多的订单，对未来运营和业绩的恢复都有比较大的影响。” 付亮说。

　　在项立刚看来，中兴通讯当前面临最大的难题是信用问题，虽然美国解除了拒绝令，但运营商也会担心中兴是否还存在其他问题，是否会被美国再次制裁。在这种忧虑之下，运营商会产生犹豫，这对中兴未来开展新业务方面会带来一定的影响，可能会损失一部分订单。

　　事实上，这样的忧虑并非空穴来风，根据7月13日美国商务部的公告称，解除对中兴禁令后，商务部仍将密切关注中兴通讯的行动。根据新的协议内容，中兴通讯需保留由美国工业和安全局（BIS）挑选并负责的特别合规协调员团队，任期10年。

　　这意味未来10年，中兴通讯都处于美商务部的密切关注之下，一旦美商务部认定该公司有违反《美国出口管制条例》和未履行协议义务的行为，可以再次激活拒绝令。

　　“由于此前中兴通讯被美国制裁，在没有解决问题之前，他们不敢签约，所以有一部分人签约，有一部分可能坚持到最后。”付亮认为，中兴通讯现在最关键的是要修复和运营商的关系，只有恢复了与运营商的关系之后，才能拿到稳定的订单，真正恢复运营。

　　此外，解除拒绝令之后，中兴通讯可能还会经历一场内部大调整之后的阵痛。项立刚认为，中兴通讯在经历管理层大换血后，内部肯定会有所调整，这可能会出现人才流失等不利现象，但从另一个角度来看，这也许是一个新的改变，还需要时间的考验。

　　不过，8月1日，本报记者从一位不愿具名的中兴通讯终端业务的员工处了解到，其所在的部门为中兴最大的终端基地之一，从解除拒绝令至今，订单大概锐减了75%；以往每周都设有的招聘也停止了。

　　这似乎印证了中兴通讯前总裁赵先明在6月29日股东大会上的一个说法：“终端是此次中兴事件受影响较大的一部分业务。”

　　“你见过比裁员更惨的吗？只发底薪，你离开了，还不用赔钱。”该名中兴终端员工透露，下周开始终端部门还将会有一场大变革。

　　对于裁员减薪一事，本报记者于8月1日向中兴通讯方面询问，但截至记者发稿，未获回应。

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