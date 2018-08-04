7.8亿人乐了：流量漫游费没了，资费还降低30%

从7月开始，流量“漫游费”将成为历史。

你的手机流量费降了吗？看看上个月的账单，或许会有直观的感受。自7月1日起，移动、联通和电信三大基础电信运营商全面取消流量漫游费。这是继去年取消手机通话长途费、漫游费之后的又一项降费举措。自此，“省内流量”成为历史名词。

释放降费政策红利

在日前举行的上半年工业通信业发展情况发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库指出，三大基础电信运营商7月1日全面取消流量漫游费，预计将有7.8亿用户受到这项政策的优惠。

闻库表示，从7月1日开始，取消流量漫游费已正式实施，也就是资费套餐中的本地流量和省内流量全部升为全国流量，而且不需要用户申请，自动生效。

根据企业的初步测算，预计将有7.8亿用户受到这项政策的优惠，可以说，优惠的面是比较大的。特别是对经常到外地出差的用户和对全国流量需求比较大的一些用户来说，感受应该比较深。

由于中国手机用户数量大、运营商套餐种类丰富、技术支撑系统相对繁琐，取消流量漫游费涉及复杂的电信业务和系统改造。为确保安全、及时取消流量漫游费，三家运营商动员了大量人力物力，在不到4个月的时间里完成了这项工程。

例如，中国移动投入了每天12万余人的工作量，全面梳理资费套餐、改造支撑系统，诸如淘宝等第三方平台购买的本地流量，也升级为全国流量；中国电信则表示，预计手机流量平均单价年内至少降低30%；中国联通的资费调整共惠及约1.8亿用户，让用户切实享受提速降费带来的政策红利。

今年流量资费降低30%

数据显示，提速降费举措以及不限量套餐等服务刺激移动电话用户继续保持较快增长。截至6月末，三家运营商的移动电话用户总数达15.1亿户，同比增长10.6%，上半年净增9229万户。而在电信用户方面，4G用户数突破11亿，移动宽带用户占比达83.2%。

近年来，网络提速降费的领域不断扩展，速度也不断提高。去年9月1日，手机国内长途、漫游费全面取消。各大运营商的国际及港澳台长途通话资费以及数据漫游资费也显著降低。降费的同时，越来越多的网民用上了更快的光纤网络，中国100Mbps及以上固网用户数已突破1亿。数据显示，今年上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。

闻库指出，接下来，工业和信息化部将继续落实政府工作报告中的各项提速降费要求。一是继续做好取消流量“漫游费”的实施工作，督促三家基础运营企业，认真对待实施过程中用户提出的一些问题，对用户的投诉要积极妥善地给予解决。二是继续打造良好的竞争环境，鼓励运营企业不断挖潜增效，为降费打下基础。

闻库同时表示，年初企业提出的各种降费举措，如移动流量资费降低30%，今年一定落地。此外还有家庭宽带、企业专线使用费降低等，这些也要全部完成。

对此，三大运营商也表示，将进一步推动降费举措。中国移动表示，下一步将加强产品和业务创新，为老百姓提供更多用得上、用得起、用得好的信息服务，促进薄利多销，让客户和企业切实受益；中国电信表示，将持续进行企业宽带降费，进一步降低面向大型企事业单位的互联网专线和面向中小企业的商务专线产品的资费标准；将向农村和流动人口聚集区域提供低门槛日租型或计时型宽带服务。

解决垃圾短信等“痼疾”

虽然上网速度快了、网费降了，但垃圾短信等“痼疾”仍然让手机用户“心塞”。近日，有媒体报道称，不少手机用户频频收到赌博网站信息，令人不堪其扰。

在提速降费的同时，如何解决垃圾短信、骚扰电话这些老毛病？

闻库表示，近年来，工信部在完善政策制度，加强行政监管，强化技术手段，畅通举报渠道，加大惩处力度等方面多措并举，不遗余力地持续推进垃圾短信的治理工作。首先要保证广大用户群众尽可能地不受垃圾短信的骚扰，同时也将对一些误报给予及时的解决。

针对手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等问题，相关工作均已展开。据介绍，目前已关停发送垃圾短信的短信端口31个，处置涉嫌营销扰民的电话号码及关联号码82个，约谈涉事企业，责令其全面自查整改。情况查明后，将依法处理违规企业，问责涉事人员。

针对骚扰电话问题，工信部已联合十余个相关部门制定了专门方案，近期组织开展综合整治骚扰电话专项行动。加强通信业务和资源管理，严控骚扰电话传播渠道，防止通信资源被用于营销扰民。多部门将联合行动，强化源头治理，规范各行业商家的业务推销行为，整治营销扰民乱象。也将增强技术防范能力，加强骚扰电话的预警、监测、识别和拦截。