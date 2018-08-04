中国电信不明扣费屡上黑猫黑榜 “造假”成本有多低?

近日，新浪黑猫投诉平台发布“企业7月榜单”显示，中国电信连续两个月高居“黑榜”第一名。

榜单显示，在移动通讯领域，中国电信与中国联通、中国移动背道而驰，连续三个月登上黑榜。据介绍，近期总共244件针对中国电信的投诉中，其回复或解决量均为零。中国电信为何敢于对用户的投诉“置之不理”？毫无疑问，答案是低廉的“造假”成本和巨大的“造假”收益。

只要在互联网上随便搜索一下“电信扣费”一类的字眼，不难发现大量的用户咨询或投诉，而且这一现象持续的时间已很长。用户遭遇电信恶意扣费后进行投诉，相关部门或媒体不定期发布一下黑名单，但等风头过去了，那些违规操作又会死灰复燃。

去年2月，工业和信息化部官网通告了2016年四季度及全年电信服务有关情况，其中，用户申诉主要涉及的增值电信企业、移动转售企业名单中，信元公众信息发展有限责任公司（即中国电信增值业务运营中心的实体法人）赫然在列，其被用户申诉的主要问题是“不明扣费”。该榜单的所有9家受通报企业中，中国电信信元发展是唯一一家被诉“不明扣费”的企业。

笔者在工信部官网搜索“扣费”一词，并拖到最后一页，可以看到落款为2007年5月的《关于严厉打击信息服务企业恶意侵害消费者利益行为的通知》显示——“经过开展专项治理活动……强行订制和强行扣费等违规行为大幅度减少……但个别信息服务企业通过群发短信诱骗用户使用的行为仍未根绝……要依法查处各类侵害消费者合法权益的违规行为。”

再拉回首页，又可以看到落款为2018年7月的《工业和信息化部大力核查媒体报道所涉通信服务热点问题》显示——“针对媒体报道的手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等问题，工业和信息化部高度重视……近期即组织开展综合整治骚扰电话专项行动……将积极配合有关部门依法进行处置。”

漫长的10年过去了，专项整治一阵风接一阵风，但顽疾依旧未除。对部分违规企业而言，收益风险比实在是高，在足够大的利润和诱惑面前，轻微的处罚也不起作用了。

事实上，证券时报网在今年6月23日有过《亲历：一场莫名其妙的电信扣费》的相关报道。记者致电中国电信股份有限公司设在香港地区的投资者关系部门询问，中国电信股份有限公司增值业务运营中心（即信元发展）这块资产是否在中国电信港股上市公司（0728.HK）里面？对方工作人员答复称，中国电信的增值业务均在上市公司投资的附属公司“号百信息服务有限公司”之中，与信元发展并无关系。但实际上，根据公开资料，信元发展全面接手中国电信股份有限公司增值业务运营中心，是在2008年7月。信元发展的注册时间为1998年6月，远早于号百信息。相关事实漏洞百出且明显自相矛盾，这是否存在“造假”嫌疑？

此外，中国电信唯一的A股上市公司号百控股，也只是在“公司涉及的关联方往来应收款项”栏目下，出现了信元公众信息发展有限责任公司字样，号百控股与信元发展之间仅存在应付及应收款项往来。

不禁要问，屡次登上工信部黑名单的信元公众信息发展有限责任公司，一方面公开声称自己是中国电信增值业务运营中心i无忧公司的运营实体，但另一方面，中国电信的一家港股上市公司、一家A股上市公司（号百控股）均对此表示否认。那么，依托中国电信2.5亿移动网络用户、1.3亿有线宽带用户以及1.2亿固定电话用户的“增值”业务，信元发展成立至今10年多来的巨大盈利，究竟去了何处？对此，有关部门真应该认真查一查了。

“造假”成本如此低，中国电信屡现“不明扣费”黑榜单也就不足为奇了。(朱凯)