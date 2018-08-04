华为生态布局远比想象大 余承东：最终体验超越对手

华为生态布局远比想象大：从技术驱动向生态体验驱动

市场研究机构IDC报告显示，2018年第二季度，华为智能手机全球市场份额跃升至15.8%，首次成为全球第二大智能手机厂商。

这是华为首次超越苹果成为全球第二大手机公司，对华为消费者业务CEO余承东来说，这是自华为消费者业务成立以来最好的业绩表现，但也只是“市场份额呈现出的一个自然结果，并不重要。”

余承东想要的不仅于此，华为生态布局远比想象的大。“华为在构建自己的生态，基于安卓系统，打造华为的生态能力，这是我们要做的，比如优化系统、换心脏手术，”余承东说，“最终让我们的体验超越对手。”

华为二季度做对了什么？

市场分析公司Canalys表示，华为在二季度的亮眼表现由多项因素驱动，其最新旗舰产品P20系列分别超过P9和P10系列的首季度出货记录，推动了华为总体出货。同时，旗下子品牌荣耀也是华为该季度成功的关键原因，荣耀品牌贡献了华为智能手机出货量年增长的三分之二。

不同于苹果的单机形态，开放的安卓系统一向以多姿态丰富机型呈现。华为打造的P系列、Mate系列，以及nova+荣耀系列，已成功覆盖高端和中端市场，其中P20系列成功打开高端女性市场。自3月底发布以来，P20系列短短4个月全球发货量突破900万台，女性用户占比接近半数，打破了此前华为旗舰机用户主要来自中年商务男性的品牌印象。

根据2018年6月GfK数据，华为Mate 和P系列销售收入同比增长45%，在全球500美元以上高端智能手机市场的份额提升至16.4%，去年同期这一数字还是12.8%。同期，Mate10系列延续增长态势，全球发货量突破1000万台。

2018年上半年，nova系列发货同比增长60%，全球nova用户累计超过5000万。荣耀10上市仅两个月，全球发货量突破了300万台。

华为生态从何而来？

IHS Markit 认为，华为在本季度取得了重大突破，是其持续通过在旗舰机型上搭载最新技术传导品牌价值，提高品牌认知度的结果。

创新的背后，离不开华为持续聚焦消费者体验和对研发的大力投入。2017年，华为从事研究与开发的人员约8万名，占总人数的45%；研发费用支出为人民币896亿元，约占总收入的14.9%。根据欧盟委员会统计，2017年华为的研发投入排名全球第六，领先苹果等一众公司。

持续的高研发投入和技术创新，也让华为拉开了与其他厂商的差距。近十年，华为累计投入的研发费用超过人民币3940亿元，位列全球第三。累计专利授权74307件，其中90%以上专利为发明专利。

在余承东看来，苹果市值万亿，优势在于构建自己的生态体系，而华为也在构建自己的生态体系。“华为是通信公司，通信技术有明显优势，4G、4.5G和5G技术领先、相机技术领先、续航快充领先。此外，华为AI有芯片优势，未来将通过算法、算例、数据等构筑自己的优势。”

随着全球智能手机市场增长放缓，市场份额将逐渐向TOP3玩家集中。余承东坚信，“华为把产品质量做好、产品体验做好的同时，还保持着创新力。有些创新的研发投入，可能要几年后才能爆发出力量。未来，华为的创新力会更强。”