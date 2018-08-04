联想等推出挖矿功能手机 掉队手机借区块链撑门面

联想、长虹、HTC等推出“挖矿”功能手机 掉队手机借区块链噱头撑门面

吴俊捷

区块链的热潮，手机厂商唯恐错过。自进入2018年，糖果、长虹、联想、HTC纷纷推出区块链手机。

其中，糖果创世版区块链手机、长虹R8麒麟手机均主打挖矿功能，联想S5主打支付安全，HTC Exodus则主打区块链宠物游戏的功能。

在区块链及手机业内人士看来，在手机企业尚未完成搭建区块链的访问和管理权限设定、实现区块链的去中心化等情况下，区块链手机更像是一场噱头。

在主流手机厂商对区块链手机持观望姿态的背景下，手机中国联盟创始人王艳辉向《中国经营报》记者直言，掉队的手机企业避开在屏幕、摄像、人工智能等领域与主流厂商竞争，选择小众的区块链市场，这种以退为进的策略或许能为自身赢得喘息之机。

以区块链之名

定位为“手机+区块链钱包+矿机”的糖果创世版区块链手机，无须任何额外操作即可定期获得“糖果积分”。糖果称，该积分是一种采用区块链技术的积分系统，而非虚拟货币。“这明显是炒作。打着区块链技术的幌子，实则是自身的积分系统。”第一手机界研究院院长孙燕飙直言。

不过，这并不影响手机企业拥抱区块链的热情。

同样主打挖矿功能的长虹R8麒麟手机似乎要更靠谱一些。长虹R8麒麟手机是专为Unicorn开发的首款搭载区块链平台Unicorn的手机。长虹手机销售人员向记者介绍称，在4G网络下，打开手机内的Unicorn APP，点击开始按钮就可实现每天8小时的自动挖矿。该手机基于较为主流的POW（算力）共识算法，所挖出的优克币已于7月28日登陆BCEX交易所。

“优克币每年的额度是3500万枚，十年内挖完。仅这两个多月时间，优克币就实现价值十余倍的增长。”上述销售人员续称，挖优客币几个月内就可将手机的购买成本收回。

但面对记者进一步追问，长虹R8麒麟手机是基于公有链、联盟链还是私有链之时，长虹手机销售人员称，用户不能知道这个网络是如何设计出来的。同时，本报记者也了解到打开Unicorn APP，仅可获知网络的挖矿活跃度百分比，无法知晓每一个代币如何产生、何时产生、由谁获取等信息。

“一方面，区块链要明确是公有链、联盟链还是私有链；另一方面，区块链要求开放源代码，让节点中的每个人知道网络是怎样运行的，并且能看到每个节点的同步变化。”一位邓姓的区块链企业创始人称，长虹R8麒麟手机违背了区块链去中心化特点，称不上是区块链手机。

联想方面则向记者介绍，联想S5主打支付安全，称为确保支付更安全，Z空间支付区域系统从底层用上了“区块链”技术，解决支付安全难题，保障用户的账号、密码以及网络购物的安全。HTC Exodus所涉足的加密游戏应用商店等也指涉安全的功能。邓姓人士称，支付安全、加密安全与区块链技术所解决的安全问题属于两个概念。

“人脸识别、数字密码、指纹等目前均可实现支付安全。这跟区块链技术所立足的数据可追踪、可验证、不可篡改、保护数据的完整及信息安全并非一回事。”能源区块链实验室创始人曹寅认为，区块链技术具有去中心化、多个节点透明同步等特点，基于云及分布式账本技术，会对银行、网上金融工具等中心化的产物势必构成权力机构、制度框架的解构。

HTC Exodus的玩法似乎很新潮。HTC与区块连宠物游戏《谜恋猫》达成合作， 于手机端发布不可替换代币游戏。《谜恋猫》号称是全球首个采用区块链技术并架构在以太坊平台上的游戏。但HTC并未披露，该产品的共识算法、激励机制等更进一步信息。

但本报记者了解到，手机圈内目前普遍对区块链技术持怀疑态度。

“区块链是持续增长的数据库，是基于云服务器的方式存在的。手机的电量、算法能力等跟云服务器根本不在一个量级上。”珠三角的一家手机代工企业陈姓负责人直言，仅就区块链技术的外围支撑因素来看，区块链手机的噱头气息就十分浓厚。同时，业内人士介绍，多个区块链手机提及的将虚拟货币进行冷存储的通用钱包技术也并非新技术，手机目前普遍具备该功能。

在曹寅看来，区块链技术是多种技术的组合创新：时间顺序的数据结构、共识算法的运行系统、智能合约的规则生成与执行、加密算法的点对点网络。这种技术难度系数不是手机企业可以克服的。

蹭热点以“退”为进？

在对待区块链技术上，手机企业的态度分化较显著。上述珠三角陈姓手机代工企业负责人直言，在胶着竞争状态下，头部的手机厂商出于控制风险，鲜少涉足区块链技术，整体持观望姿态。

选择试水区块链的手机厂商多属于小众手机厂商及已脱离主赛道的手机厂商。

具有品牌优势的联想、HTC早已被Counterpoint、IDC等市场调研公司归入“其他”之中。

孙燕飙认为，糖果、长虹、联想、HTC推出区块链手机，颇有些与其坐以待毙不如放手一搏的味道。

本报记者也注意到，因声称搭载了区块链技术，不少手机的价格实现了倍数级的增长。以长虹R8麒麟手机为例，长虹手机销售人员介绍，价格为3980元/台。“如果一次性购买50台，价格可以优惠至2980元/台；如果一次性购买100台，价格则可进一步优惠至2680元/台。”该人士称。

本报记者梳理发现，以家电起家的长虹，旗下手机基本处于千元以下。糖果创世纪版的售价为3999元，旗下最新的翻译手机、明星同款全面屏高像素手机的价位均在2000元上下。

HTC官方并未透露 Exodus的最新售价，但HTC高管及外部公开信息均称 Exodus单价超6000元。若这一价格属实，这也超过了HTC旗下大部分手机。

联想称，联想S5共有三个版本，售价分别为999元、1199元以及1499元。本报记者查证，这与联想旗下多款手机的价格相当。

引起业内对区块链手机价格争议的还有区块链手机的基本配置。

“长虹R8麒麟手机搭载的是联发科八核芯片、主屏分辨率720P、支持NFC等，这些配置水准很一般。”曾留意到该款手机的消费者郭东直言，同样价位完全可以买到OV、华为、小米等主流品牌手机厂商的中高端机。

不过，数位受访人士均认为，这些手机厂商的行为都很“聪明”。“尽管有争议，但品牌曝光度增加了，价格水涨船高，甚至还能通过将库存品包装成区块链手机出售。” 上述珠三角陈姓手机代工企业负责人称，这些掉队的手机厂商只要尝试，于自身会形成多重利好。

长虹手机销售人员并不愿就此做正面回应，只是反复向记者强调：“我们两个月已经销售了三四万台。”他称，仅杭州、深圳等全国少数城市有售。

糖果手机人士则向本报记者表示仅在糖果商城有售卖，线下无货。在各大平台以及线下渠道开卖的联想S5，渠道覆盖较完整。但记者走访广州市多个数码销售中心获悉，联想S5销量并不乐观。

“主要是对币圈等感兴趣的年轻人会过来问是否能够挖矿，但一般询问后就走了。”广州岗顶经营数码通讯店的店主王成表示，区块链手机的用户比较小众，有兴趣的购买者普遍觉得手机的电量、计算能力难以挖矿币，购买者甚少。

HTC对于区块链手机俨然是寄予厚望。HTC介绍称，Exodus将于第三季度正式开启公测。与《谜恋猫》达成合作， 于手机端独家发布NFT游戏在HTC首席区块链官陈信生看来，“仅是HTC打造一个通用的区块链资产市场的开始。”HTC还向记者表示，公司与《谜恋猫》内容的分发商Animoca Brands、Bitmark也达成了合作，以加速HTC区块链生态的发展。

区块链分析人士何笑坦言，在区块链的制度风险、应用场景存伪需求甚至合法性都待厘清的背景下，区块链手机并不能成为推动手机市场的主动力。

业内认为，手机企业试水区块链技术的背后是生存压力的加重。综合IDC、Counterpoint数据来看，全球手机市场增长已告别高增长，未来几年全球手机出货量可能仍将保持低增长甚至负增长局面，其中占据全球中国手机市场销量30%左右的中国市场表现更甚。 市场研究公司Canalys 最新数据显示，2018 年第二季度前五大手机厂商在中国的出货量市场份额已由2017年的73%上升至 90%。

“手机市场头部效应显著、品牌起落变幻莫测的背后是越来越多的中国小手机厂商倒闭。”王艳辉如是说。