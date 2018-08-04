诺基亚押注5G市场 “小胜”爱立信

本周，曾经光芒四射的芬兰手机巨头诺基亚再度成为焦点。诺基亚宣布，与美国第三大移动运营商T-Mobile签署价值35亿美元的多年期5G网络协议，以推动T-Mobile的5G业务在全美大规模部署。

这是迄今为止全球已经公开的最大一笔5G订单。根据协议，T-Mobile将采用诺基亚端到端5G技术、软件和服务组合中的多个产品，包括商用AirScale无线平台和原生云核心、AirFrame硬件、CloudBand软件、SON以及5G加速服务。诺基亚将提供符合5G新标准下的技术和服务，帮助T-Moblie在全美建设5G网络。近年来一直起色不大的诺基亚能否借此翻盘成为看点。今年以来诺基亚股价累计上涨14%。

发力5G市场

本周一，诺基亚和T-Mobile携手对外宣布，诺基亚将向T-Mobile美国提供35亿美元的下一代5G网络设备，这是迄今为止全球最大的5G交易，也标志着5G无线网络升级开始。

T-Mobile美国是美国第三大移动运营商，该公司表示，与诺基亚达成的这一多年供应协议，将让其在全美范围率先提供5G服务。今年4月份，T-Mobile美国同意与Sprint合并，以对抗美国电信巨头Verizon和AT&T。

业内人士称，获得T-Mobile美国的交易协议，对于诺基亚而言非常重要。多年来，市场对现有4G网络需求放缓，对诺基亚业绩产生冲击，而投资者对5G合同能否较快提振诺基亚盈利能力仍抱有疑虑和观望情绪。

5G网络据称能够为移动电话用户提供更快的速度，并且能够为新型工业自动化、医疗监测、无人驾驶汽车和其他商业用途的最终发展提供更加迅速和可靠的网络。但从全球范围来看，资金紧张的电信运营商一直不愿承诺对现有网络进行商业升级，许多人认为5G技术提供的只是容量的增加，而非推出新功能。

两家公司表示，该协议条款要求诺基亚提供一系列5G硬件、软件和服务，让T-Mobile美国提供下一代高速网络服务。它们在一份最新声明中强调，诺基亚将向T-Mobile美国提供其AirScale音频接入平台，以及云连接的硬件、软件和加速服务。

“小胜”爱立信

目前的网络设备业务市场由芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信等占据主导地位。网络设备业务自4G网络设备业务于2015年达到高峰以来，一直在艰难应对增长乏力的局面。

诺基亚刚刚公布了上半年财务报告，由于市场疲软，诺基亚整体业绩表现不佳，特别是网络业务整体收入下滑约6%，引发外界对其未来发展前景的担心。相比之下，爱立信上半年的表现强于诺基亚，通过削减开支和增加研发投入，爱立信业绩出现明显的好转迹象。但斩获这笔金额最大的订单，极大地提振了诺基亚的信心。诺基亚表示，交易的财务影响将在第三季度财报中显现。

目前美国电信运营商市场只有诺基亚、爱立信两家供应商同台竞争，二者实力旗鼓相当。T-Mobile的选择也是二者选一，之所以选择与诺基亚合作，主要基于这几个技术因素。首先，T-Mobile正在与Sprint合并，诺基亚获得的这份订单显示，将支持T-Mobile在去年拍卖中获得的600MHz频谱以及更高的28GHz毫米波频段。600MHz频谱将更有利于提供广域覆盖和室内服务覆盖，而28GHz频段则可以提供更快的网络连接速率。在这两个频段，诺基亚的技术比较适合进行网络部署。其次，诺基亚在并购法国电信商阿朗之后，端到端能力更强，整体优势更明显。

诺基亚CEO拉杰夫·苏立表示，今年下半年诺基亚的5G市场前景看好，该公司在5G所有领域都具备专业知识——而不仅仅是在移动网络方面，这将为其带来巨大的优势。

能否“翻盘”存变数

纵观诺基亚的发展历史，其多次陷入颓势，又多次逆转颓势。此次诺基亚能否真正“翻盘”仍存变数。

诺基亚品牌诞生于1865年，当时采矿工程师弗雷德里克·艾德斯坦在芬兰坦佩雷镇的一条河边建立了一家木浆工厂，以当地的树木作为原材料生产木浆和纸板。后来其业务逐步扩展到胶鞋、轮胎、电缆等领域，最后逐步发展成为业内最为知名的手机制造商。

进入20世纪90年代后，诺基亚曾因涉及产业过多濒临破产。当时的诺基亚总裁以及高层果断砍掉其他产业，拆分传统产业，只保留诺基亚电子部门，将其他所有传统产业出售。从此诺基亚开始艰难转型。

诺基亚作出历史上最重要也是最正确的选择。只剩下手机电信产业的诺基亚，经过5年时间逐渐摆脱破产窘况。由于专注于传统功能手机产业研发，诺基亚功能手机在当时具有极佳的用户品牌效应。1995年，其整体手机销量和订单剧增，公司盈利也达到前所未有的高度。

从1996年开始，诺基亚手机连续15年占据手机市场份额第一位置，并且推出了Symbian和MeeGo等操作系统。截至2003年，诺基亚1100在全球累计销售高达2亿台，是当时世界上销量最高的手机，其市场占有率远远领先于当时其他知名手机。

然而从2007年初开始，苹果电脑公司正式推出iPhone手机，并正式更名为苹果公司，韩国三星的实力也日渐强大，诺基亚遇到了真正的对手。面对两者的夹击，诺基亚在2010年发布塞班3系统，但未能撼动苹果iOS系统和安卓系统，其手机市场份额也逐渐被苹果和三星超越，开始走“下坡路”，直至今日历经多次改革仍未能恢复元气。