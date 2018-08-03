传苹果今年推两款LCD iPhone 双卡版专供中国大陆

来源：MacX

根据富士康员工爆料，苹果今年可能推出两款不同型号的 LCD 版 iPhone，其中一款极有可能就是外传的「双卡双待」新机，该款产品被视为专门锁定中国的独门机种，也代表苹果对大陆市场吹起反攻号角。

新 iPhone 启动量产，为苹果 9 月发表的三款新机预作准备，但富士康员工透露，目前新机有 801、802、803、804 等 4 个代号，也让市场好奇，明明只有三款新机，怎么有 4 个代号出现？

业界推测，代号 801、802 的 iPhone 由于使用不锈钢外框，应为配备 OLED 屏幕的 5.8 英寸、6.5 英寸新机，至于 803、804 使用铝合金外框，有可能是 6.1 英寸的 LCD 屏幕 iPhone，一款同样尺寸新机两种代号，极有可能是外传的「双卡双待」版本。

iPhone 自从推出上市以来，仅具有一个实体 SIM 卡卡槽，但由于中国电信市场特性，民众普遍具有多个手机门号，据中国互联网信息中心统计，使用双卡的消费者预计约有 3 ~ 4 亿人，也让近年中国主流手机大厂推的手机，基本上都具有「双卡双待」。苹果如果真的推出专为中国打造的新机也无可厚非，一旦推出，可望吸引部分 Android 手机用户跳槽。

事实上，早在上半年，天风国际证券研究与策略部副总郭明錤就指出，苹果今年可能推出一款「双卡双待」的 LCD iPhone，具有 2 个实体 SIM 卡卡槽，另一款 LCD iPhone 则仅具有 1 个实体 SIM 卡卡槽。