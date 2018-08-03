华为余承东：我并不关心出货量和市场份额

【TechWeb】8月3日消息，据国外媒体报道，在IDC发布报告称华为已取代苹果成为全球第二大手机品牌之后，这家公司在过去一周已经成为媒体关注的焦点。

然而，这份报告中的出货量只涵盖了2018年第二季度，在该季度，苹果手机销量一般都会放缓，因为第二季度距离最新款iPhone上市已经过去6个多月，而下一代iPhone即将在第三季度亮相，也就是说，苹果在2018年第二季度没有发布任何智能手机。

反观华为，该公司发布了一款旗舰系列新机和另外两款中档手机。所以，华为第二季度的手机出货量增加并不令人感到意外，反而如果华为没有在出货量上打败苹果，那才是更大的新闻。

华为消费者业务部门负责人余承东今日在深圳举行的媒体见面会上也承认了这点。

他表示，自己知道苹果将在第四季度重新夺回领先地位，因为，用他的话来说，“苹果公司将推出三款新手机，并将大卖。”按照惯例，苹果将在今年9月份发布新款iPhone，也就是余承东所说的新手机。

余承东：我并不在意市场份额

事实上，余承东表示，他甚至不太在意诸如市场份额和出货量等吸引眼球的数据。

他说：“媒体对此非常关注，但我不关心市场份额。如果你想增加市场份额，只需要卖出更多的手机，而这意味着要卖出更多的低端手机。”

他说，这是“其他品牌的做法”。

“如果我们推出低端手机来销售，我们的市场份额已经是第一了。但这并非是我们追求的。“

对余承东来说，他更看重的是收入和利润的增长，而这只有通过卖出顶级的“优质”手机才能实现。在这方面，华为也取得了成功。

本周早些时候的一份报告显示，华为总收入同比增长15%，达到3257亿元人民币。这个数字涵盖了华为的整个业务范围，不仅包括智能手机，还包括电信网络和企业业务。

华为拒绝公开智能手机获得的确切收入，但消息人士称，该公司的消费者业务增长速度与此类似。

余承东确实对外宣布了华为智能手机的出货量，并且两款旗舰智能机较前代有显著的增长：华为旗舰手机P20系列的出货量自发布四个月以来共出货900万台，而发布近一年的Mate 10系列共出货1000万部。

余承东表示，Mate 10应该可以到达1100万左右的目标。

P20系列在甚至不到半年的时间就突破出货900万部的大关，这对华为来说是十分惊人的表现。因为它的前身P9花了整整一年的时间才突破1200万大关。

华为终端机Nova系列和荣耀子品牌也创造了出货里程碑，它们共同将华为2018年上半年的手机总出货量提升至9500万部。

但正如余承东早些时候所说，对一家智能手机制造商来说，最重要的是旗舰产品销售。

余承东说：“利润很重要。没有它，我们就不能投资研发，现在我们比其他任何智能手机供应商都做得多。”

余承东再次拒绝透露华为2018年的具体利润，只说“利润在增长，而且做得很好。”

一切都是相对

余承东说：“与苹果相比，我们的利润微不足道，但与其他中国品牌相比呢？我们的利润较高。并且与去年相比，华为的利润有所增长。”

对于华为来说，这点至关重要，因为它一直声称自己一直在与自己竞争。

华为下一款旗舰产品Mate 20系列将于10月份上市，余承东表示，在摄像和芯片组方面会再现重大改进。

这款新机将搭载麒麟980芯片组，该芯片组将于本月底在柏林举行的IFA技术大会上亮相。

余承东说：“麒麟980要比其竞争对手好得多。有人说我喜欢吹牛，但如果我们真能做到，那这就不是吹牛。”（编译/露天）