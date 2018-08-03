工信部召开IPv6规模部署及专项督查工作会议

原标题：信息通信发展司召开IPv6规模部署及专项督查工作全国电视电话会议

2018年8月3日，工业和信息化部信息通信发展司召开IPv6规模部署及专项督查工作全国电视电话会议。部信息通信发展司司长闻库，部网络安全管理局副局长张新，部信息通信管理局互联网处处长裴玮，中国信息通信研究副院长王志勤出席会议并讲话，中央网信办信息化发展局处长方新平受邀出席会议。会议由部信息通信发展司巡视员陈家春主持。

会议指出，发展基于IPv6的下一代互联网，不仅是互联网演进升级的必然趋势，更是助力互联网与实体经济深度融合、支撑经济高质量发展的迫切需要，对于提升国家网络空间综合竞争力、加快网络强国建设具有重要意义。

会议要求，以“通盘布局、移动先行、流量突破”为主要工作思路，推进各项改造工作。其中，基础电信企业30个自营App是LTE IPv6“高速公路上的测试车”，各企业要力争提前完成改造，真正实现端到端贯通，为提升用户规模与网络流量打下良好基础；内容分发网络（CDN）改造要适度超前，为互联网应用改造提供足够的内容加速资源；云服务企业，特别是大型云服务企业不仅要及时完成云产品IPv6改造目标，还要充分发挥平台优势，面向中小型企业提供IPv6技术咨询和网站改造等服务；终端制造企业要进一步加快移动和固定终端的软硬件升级，消除IPv6盲点。各企业间加强沟通协调对接，合力破解具体困难问题；各通信管理局、各企业、中国信息通信研究院要按照相关要求，扎实做好专项督查各项工作，确保相关工作取得实效。

工业和信息化部机关司局、北京市通信管理局、基础电信企业、北京邮电大学、部属单位及部分互联网企业有关部门负责人在现场参会。各省（区、市）通信管理局、基础电信企业及互联网企业负责人在视频分会场参会。