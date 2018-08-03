新浪科技> 电信 > 正文

直击|联想发布新品电竞游戏本 称"反向定制"产品代表

直击|联想发布新品电竞游戏本 称"反向定制"产品代表
2018年08月03日 17:25 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 83日下午消息，ChinaJoy在上海开幕，联想集团发布游戏本新品拯救者Y7000P。联想产品营销中心总经理李伟昌表示，该产品系专业级电竞游戏本，而拯救者系列是联想反向定制产品的代表。

　　据李伟昌介绍，Y7000P是一款重量为2.35kg的专业级电竞游戏本。外观继承了联想Y系列的设计理念，全金属哑光A面背盖搭配酷白的联想Y字信仰灯。配置方面，采用了英伟达Geforce GTX 1060显卡，再搭配刷新率达144Hz72%NTSC色域的6.7mm的窄边框电竞级显示屏，视觉体验出色；高色域屏幕可以让画面更加清晰，颜色和亮度更趋近于真实世界。散热方面，采用8mm加粗热管加上三大热源全覆盖散热组件，搭配TSI双风扇散热系统，升级涡轮增压叶的设计，风扇厚度增加29%，令内流道空间更大，流量提升13.8%，散热效率显著增加。

　　据悉，这款产品将于86日发售，首发配置将搭载英特尔八代酷睿i5标压处理器和英伟达Geforce GTX 1050Ti显卡，配备128GB SSD1TB HDD，售价6599元起。此外，联想还发布了一款重量级的怪兽主机：拯救者刃9000Ⅱ JDG纪念版，全球限量发售180台。

　　联想深刻洞察用户需求，并将用户需求应用在产品的反向定制上，做出更贴近用户的产品。拯救者系列就是联想反向定制产品的代表。联想今后将更加关注用户，做出用户体验良好的产品，李伟昌说道。

　　此前，联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧在接受新浪科技采访时表示，虽然PC等总体市场呈现下滑趋势，但新的细分市场仍在蓬勃发展，这一现象也代表了广大中国客户的新需求，所以这依然是个巨大的市场，依然是片蓝海，依然是抓住用户需求的重要入口。(韩大鹏)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有