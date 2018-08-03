直击|联想发布新品电竞游戏本 称"反向定制"产品代表

新浪科技讯 8月3日下午消息，ChinaJoy在上海开幕，联想集团发布游戏本新品拯救者Y7000P。联想产品营销中心总经理李伟昌表示，该产品系专业级电竞游戏本，而拯救者系列是联想“反向定制”产品的代表。

据李伟昌介绍，Y7000P是一款重量为2.35kg的专业级电竞游戏本。外观继承了联想Y系列的设计理念，全金属哑光A面背盖搭配酷白的联想Y字信仰灯。配置方面，采用了英伟达Geforce GTX 1060显卡，再搭配刷新率达144Hz，72%NTSC色域的6.7mm的窄边框电竞级显示屏，视觉体验出色；高色域屏幕可以让画面更加清晰，颜色和亮度更趋近于真实世界。散热方面，采用8mm加粗热管加上三大热源全覆盖散热组件，搭配TSI双风扇散热系统，升级涡轮增压叶的设计，风扇厚度增加29%，令内流道空间更大，流量提升13.8%，散热效率显著增加。

据悉，这款产品将于8月6日发售，首发配置将搭载英特尔八代酷睿i5标压处理器和英伟达Geforce GTX 1050Ti显卡，配备128GB SSD和1TB HDD，售价6599元起。此外，联想还发布了一款重量级的怪兽主机：拯救者刃9000Ⅱ JDG纪念版，全球限量发售180台。

“联想深刻洞察用户需求，并将用户需求应用在产品的反向定制上，做出更贴近用户的产品。拯救者系列就是联想’反向定制’产品的代表。联想今后将更加关注用户，做出用户体验良好的产品”，李伟昌说道。

此前，联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧在接受新浪科技采访时表示，虽然PC等总体市场呈现下滑趋势，但新的细分市场仍在蓬勃发展，这一现象也代表了广大中国客户的新需求，“所以这依然是个巨大的市场，依然是片蓝海，依然是抓住用户需求的重要入口”。(韩大鹏)