直击|余承东:明年做到全球第一 国内份额可能会超50%

新浪科技讯 8月3日上午消息，华为今日公布了消费者业务2018年上半年业绩，华为智能手机上半年发货量超过9500万台，成为全球第二大智能手机厂商。华为消费者业务CEO余承东表示，明年最后一个季度做到全球第一没问题，全球市场份额会超过30%。而在中国未来市场份额会做到40%，可能超过50%。

根据市场研究机构IDC报告显示，2018年第二季度，华为智能手机全球市场份额升至15.8%，首次成为全球第二大智能手机厂商。余承东表示，这是自华为消费者业务成立以来最好的业绩表现，到明年第二季度华为市场份额将稳定排名第二。他还表示，到明年最后一个季度做到全球第一没问题，市场份额超过30%；未来在中国市场份额会做到40%，可能超过50%。

他认为，未来几年中国大部分玩家都会消失掉，以前他曾预测未来智能手机市场将只剩3-4家。而余承东此次再次预测称，未来全球智能手机市场将只剩2-3家。

“大家都叫我余大嘴，说我爱吹牛，但我每次吹牛都是能超额完成的，”余承东说。

不过他强调，实际上华为并不在乎市场份额多少，华为已经砍掉了低端机，如果在乎的话早就做到了市场第一。“市场份额第一不是我们追求的方向，我们希望用户口碑和体验也实现增长。”余承东说。

他还透露，华为最新旗舰Mate 20系列将在今年10月份上市。华为还将在下半年的IFA上发布麒麟980芯片，全球首发7nm手机芯片，实现对高通和苹果的领先。(张俊)