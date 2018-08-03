新浪科技> 电信 > 正文

直击|余承东:明年做到全球第一 国内份额可能会超50%

直击|余承东:明年做到全球第一 国内份额可能会超50%
2018年08月03日 11:24 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 8月3日上午消息，华为今日公布了消费者业务2018年上半年业绩，华为智能手机上半年发货量超过9500万台，成为全球第二大智能手机厂商。华为消费者业务CEO余承东表示，明年最后一个季度做到全球第一没问题，全球市场份额会超过30%。而在中国未来市场份额会做到40%，可能超过50%。

　　根据市场研究机构IDC报告显示，2018年第二季度，华为智能手机全球市场份额升至15.8%，首次成为全球第二大智能手机厂商。余承东表示，这是自华为消费者业务成立以来最好的业绩表现，到明年第二季度华为市场份额将稳定排名第二。他还表示，到明年最后一个季度做到全球第一没问题，市场份额超过30%；未来在中国市场份额会做到40%，可能超过50%。

　　他认为，未来几年中国大部分玩家都会消失掉，以前他曾预测未来智能手机市场将只剩3-4家。而余承东此次再次预测称，未来全球智能手机市场将只剩2-3家。

　　“大家都叫我余大嘴，说我爱吹牛，但我每次吹牛都是能超额完成的，”余承东说。

　　不过他强调，实际上华为并不在乎市场份额多少，华为已经砍掉了低端机，如果在乎的话早就做到了市场第一。“市场份额第一不是我们追求的方向，我们希望用户口碑和体验也实现增长。”余承东说。

　　他还透露，华为最新旗舰Mate 20系列将在今年10月份上市。华为还将在下半年的IFA上发布麒麟980芯片，全球首发7nm手机芯片，实现对高通苹果的领先。(张俊)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有