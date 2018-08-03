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直击|华为手机上半年发货量超9500万台 跻身全球第二

直击|华为手机上半年发货量超9500万台 跻身全球第二
2018年08月03日 10:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月3日上午消息，华为消费者业务今日发布了2018年上半年业绩。2018年上半年，华为智能手机发货量超过9500万台。

　　根据市场研究机构IDC报告显示，2018年第二季度，华为智能手机全球市场份额升至15.8%，首次成为全球第二大智能手机厂商。 “这是自华为消费者业务成立以来最好的业绩表现，显示出公司业务正保持稳健快速增长，” 华为消费者业务CEO余承东表示。

　　据华为介绍，华为P20系列上市四个月全球发货量超过900万台；华为Mate 10系列全球发货量超过1000万台；华为nova系列上半年发货量同比增长60%，全球nova用户总计超过5000万；荣耀品牌居中国互联网手机销售额、销售量双冠王地位。全球零售点超过53000个，全球体验店建成3500多家；全球服务网络已覆盖110个国家。

　　此外，华为云服务已覆盖全球170多个国家，全球注册用户超过4亿，开发者数量超过45万，预计开发者全年收益将同比2017年增长100%；华为HilLink智能家居已接入150多个品牌的500多种产品，连接超过4亿用户；华为HiHealth华为运动健康注册用户超过1亿。(张俊)

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