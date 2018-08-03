徐直军：5G标准诞生只是新旅程开始

来源：C114中国通信网

C114讯 北京时间8月3日消息（蒋均牧）7月26日，华为在深圳总部举行颁奖典礼，向5G极化码（Polar码）的发现者土耳其毕尔肯大学尔达尔·阿里坎（Erdal Arikan）教授颁发特别奖项。百余名标准与基础研究领域的华为科学家和工程师也获得了表彰。

华为轮值董事长徐直军（Eric Xu）在活动上表示：“我们清楚地意识到标准的诞生只是新旅程的开始。我们将继续努力，确保包括极化码在内的5G技术更快、更好地为社会创造价值。”

Light Reading刊登了其致辞全文：

阿里坎教授，

女士们先生们，

今天能和你们相聚此地，我感到非常荣幸。

请同我一起向阿里坎教授和他的科学探险家同伴们致以敬意。

在某种程度上，我认为今天的活动邀请函已于2008年7月24日发送给我们，那天我们第一次看到阿里坎教授关于极化码的论文。

众所周知，3GPP于2018年6月14日11：18正式冻结了5G New Radio的独立（组网）规范。这标志着5G Release 15标准的正式发布。非独立（组网）的NR规格于去年12月发布。目前，所有功能标准化工作的第一阶段已经完成。去年12月，极化码被确认为5G标准的基本要素。

世界上第一个符合3GPP标准、支持极化码的5G系统，于2018年2月22日在世界移动大会上发布。它由华为和沃达丰联合开发。

阿里坎教授关于极化码的论文发布和Release 15标准的完成之间已经过去了大约10年。我们今天看到的只是冰山一角。在水面以下，有着数十年不间断的研究和探索。

1948年，克劳德·香农（Claude Shannon）发表了论文《通信的数学理论》，它成为信息理论的基础。在论文中，他指出了在给定带宽上以一定质量可靠地传输信息的最大速率。这被称为香农极限。他还提出，信道编码技术提供了达到该限制的手段。因此，信道编码技术已经成为通信领域皇冠上的宝石，众多科学家不知疲倦地致力于开发和发展这项技术。

维特比解码算法于1967年被发明。它代表了第一代信道编码技术的巅峰之作。该算法使解码更简单，并在解码过程中提供了更好的性能。它使卷积码广泛用于信息和通信行业。该算法于1988年用于2G GSM网络，并用于随后的3G网络。

在1991年的一次工程实验中，法国教授克劳德·贝鲁（Claude Berrou）发现了turbo码，这是第一个使该行业接近香农极限的编码方案。这为第二代信道编码技术打开了大门。1999年，3GPP采用turbo码作为3G UMTS系统的信道编码。它也被用于4G LTE系统。

基于turbo码原则，计算机科学界对1962年由罗伯特·加拉格尔（Robert Gallager）教授（阿里坎教授的导师）发现的LDPC码有了新的理解。基于这种新的理解，人们意识到，凭借现代计算能力，LDPC码也可以让我们接近香农极限。在随后的几十年中，LDPC码已广泛应用于存储和广播领域。

2008年，阿里坎教授发表了关于极化码的论文。极化码成为唯一理论证明可以达到香农极限的编码方案。它们开创了第三代信道编码技术。LDPC和极化码都被采用为5G标准。

众所周知，从理论转向实际应用是一个充满无数工程障碍的过程。三代信道编码技术中的每一代都需要10到20年才能从学术发现发展到行业标准。

华为自2009年开始研究5G。这也是阿里坎教授在《IEEE信息论汇刊》中发表关于极化码的官方论文的一年。5G是华为通过完整的端到端流程开发的第一款产品，从概念到研究、标准和商业应用。这种经验非常宝贵，过去十年我们在5G的工作中可以吸取很多教训。

在此，我要感谢李英涛（Li Yingtao）在这次旅程中的出色领导。没有他，我们就不会成为今天的我们。我还要感谢我们的5G项目经理童文（Wen Tong）博士。在过去10年里，他在世界各地旅行了数百万公里来完成工作。由于他的工作，我们实现了5G的目标：实现技术突破并帮助制定统一的全球标准。

请允许我再次向阿里坎教授、李英涛先生和童文博世表示衷心的感谢。还有阿里坎教授在学术界的同行、科学家同伴以及所有为5G作出贡献的华为专家。

展望未来，我们清楚地意识到标准的诞生只是新旅程的开始。我们将继续努力，确保包括极化码在内的5G技术更快、更好地为社会创造价值。与此同时，我们衷心希望企业与学术界的紧密合作，像是华为与阿里坎教授之间的紧密合作，可以继续发扬光大，为ICT产业和人类社会的发展创造更多的奇迹。

谢谢！

——华为轮值董事长徐直军