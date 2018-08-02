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男子下载苹果商店App后被骗十几万 苹果拒回应

男子下载苹果商店App后被骗十几万 苹果拒回应
2018年08月02日 16:50 央视新闻
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　　来源：央视新闻微信公众号

　　苹果手机用户要想获取App，通常是要在苹果的官方应用商店里下载。苹果公司解释称，官方应用商店里上架的软件经过严格的审核，为用户提供更安全可靠的体验。苹果的官方平台真的安全吗？山东的苹果手机用户牟先生最近遇到了烦心事，他在应用商店里下载一款被标注为“官方平台”的App后损失惨重。

　　冒充“官方平台” 用户被骗12万

　　今年4月，山东淄博的牟先生在自己的苹果手机应用商店里搜索 “彩票”两个字，发现了大量相关App。牟先生在比较之后，下载了一款标注着“官方彩票平台”字样的App。

　　苹果手机用户 牟先生：

　　刚开始，一百一百的买，我觉得挺麻烦，就想充5000。充了之后，我充钱的过程号码就开奖了。客服说这个彩票，你充多少的就要买多少的，必须要买，不买这个钱就提不出来。

　　赌博App设圈套 充值不退必须投注

　　充进App的钱必须要购买彩票，等到中奖后才能提取，如此的规则让牟先生一步一步走进了圈套。最开始只是因为损失了8000元想赢回来，直到投进去10多万元后牟先生才有了怀疑。

　　当他仔细查看在App上的充值记录，发现每次充值的款项都去了不同的账户，有的是便利店，有的是五金店，跟所谓的“重庆福利彩票官方平台” 并没有关系。当牟先生向重庆市福利彩票发行中心核实后，才知道自己中了圈套。

　　用户向苹果公司维权 却得不到回应

　　重庆市福利彩票发行中心工作人员表示，他们的彩票只能在重庆本地的投注站购买，而且国家禁止网上售卖彩票。为何在苹果的应用商店里会下载到打着“重庆市福利彩票官方平台”的App呢？遭受损失的牟先生从4月底开始向苹果公司维权。

　　虽然苹果公司就牟先生的投诉提供了相应的受理编号，但始终没有给出回复。

　　之后，牟先生又向苹果公司美国总部发去电邮，反映遭遇到的骗局，并要求对方提供涉事App的信息，而苹果的回信并没有回应牟先生的诉求。

　　牟先生在上海和苹果公司进行了长达50多天的沟通，苹果公司始终没有向他提供涉事App的相关信息，本计划通过诉讼来维权的牟先生也没有办法向法院提供完整的材料。

　　7月16日，记者和牟先生一起来到了位于上海浦东区源深路391号的苹果公司，工作人员以涉及安全为由拒绝记者和牟先生进入，而反映问题的办法只有一种，就是要填写表格，留下电话，等待苹果公司的回复。

　　牟先生没有得到苹果公司任何的回复，7月17日，记者和牟先生再次来到苹果公司。苹果公司以用户隐私安全为由拒绝向牟先生提供涉嫌赌博、冒充官方平台的App相关注册信息。

　　网络彩票全面禁止 非法App仍存在

　　牟先生发现在网上一些投诉网站，不少使用苹果手机的用户都反映有过类似的彩票骗局，多则被骗数十万，少的也有好几万。自称严格审核的苹果应用商店，是如何让这些打着官方旗号的非法App混进去的呢？

　　今年4月初，针对江苏、宁夏等五省区出现利用互联网销售福利彩票问题，中国福利彩票发行管理中心就发布公告，明确“各级福利彩票机构、福利彩票代销者须规范销售行为，不得违规与任何单位和个人合作利用互联网销售福利彩票。”

　　既然我国早在2015年已经明令禁止互联网销售彩票，而在苹果的应用商店里销售彩票的App为何能够大行其道，甚至冒充官方平台来招揽用户呢？记者对上海、江苏等地的多家提供App平台搭建的互联网公司进行了调查，发现对于涉及彩票类App的开发业务并没有人拒绝，只要花钱，就可以在苹果的应用商店中上架。

　　记者：现在你在苹果应用商店里面搜“赌博”两个字，一搜一堆。这关键词怎么嵌入到系统里面，它是不审赌博彩票的吗？

　　苏州掌心科技公司 技术人员：对的，它会去规避一些责任，就是它没有什么明确的要求，你只要别写得太过于凶就可以，常规的这种都可以上架。我当游戏层面去推去上架，就躲开了。因为我这是游戏，拿游戏币，不是拿钱在赌博，挂了一层虚拟的东西，谁都管不了。

　　非法App借马甲上架 逃避监管

　　通过调查记者发现，苹果公司对于App上架后的内容监管也存在严重漏洞，一个非法App能够通过移花接木的形式，生成多个App，非法敛财，如此的做法在互联网黑色产业链中也被叫做“套壳”。

　　网络与安全研究人员 宋倚天：一个应用上架，套壳三个包是非常正常的，甚至比较厉害的能套上一百多个。如果这个应用上架了不套壳，它覆盖的关键词就会变少，在各种榜位上就占据不了高的位置。这就变成了一种恶意竞争，大家都去套壳，就推出很多马甲包去引流。

　　虽然苹果公司对外公布了App的审核流程，强调“涉及游戏、赌博和彩票的App只有全面核实了即将发布的App的所有国家、地区的相关法律要求后，才能包含此功能”，但记者经过调查发现，从资质到内容，苹果应用商店都出现了严重的审核漏洞。

　　根据2016年国家网信办发布的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，“移动互联网应用程序提供者应当严格落实信息安全管理责任，建立健全用户信息安全保护机制，依法保障用户在安装或使用过程中的知情权和选择权，尊重和保护知识产权。”该规定的起草人之一，中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，平台管理的混乱而导致用户利益受损，应当主动承担责任，防止造成更严重的后果。

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