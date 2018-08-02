外媒称Mate 20将夺取Galaxy S10潜在买家

来源：C114中国通信网

C114讯 北京时间8月2日午间消息（蒋均牧）Galaxy S10成为了2019年最受期待的手机之一，鉴于现在已经看到的谍照和信息。这款手机将拥有比上一代更大的全视曲面屏、有别于iPhone等其他手机的屏下指纹传感器，以及最多五个摄像头，包括背面的三个和前面的两个。

但是国际知名科技媒体BGR认为，现在消费者可以暂时忘掉三星的所有手机，因为其最大的竞争对手之一今年即将推出一款同级别的手机。

文章称，三星如今可能在所有的广告中都将贬义词集中在iPhone X上，但对其而言华为将会是比苹果更危险的敌人。这家中国智能手机制造商上个季度在智能手机销售方面已经超过苹果，并且它毫不掩饰想要在不久的将来取代三星坐上头把交椅。

在三星准备推出年度第二款“无聊”手机Galaxy Note 9的同时，华为正在开发HUAWEI Mate 20，这是去年HUAWEI Mate 10旗舰产品的继承者。

在Galaxy S10推出之前很久，Mate 20即会进入到各个市场，手机论坛XDA开发者从FunkyHuawei.club发现的Mate 20固件泄漏中获得了有关该手机的更多信息。

Mate 20系列将有三个版本，包括Lite、Regular和Pro，这将符合华为今年早些时候推出的P20手机战略。

顶级的Mate 20 pro型号将配备货真价实的OLED显示屏，传闻尺寸达到6.9英寸。值得注意的是，华为的子品牌荣耀刚刚推出了Note 10，这是一款装有6.95英寸巨大屏幕的手机。固件显示Mate 20屏幕的对角线尺寸至少有6.3英寸。会有一个“刘海”吗？这尚未可知。同时，Galaxy S10将拥有更大的不带“刘海”的全视曲面屏。

目前还不清楚Mate 20是否会有一个“刘海”，但可以确定的是它将没有物理电话按钮，至少在较昂贵的版本如此。报道指出，这款手机将包含一个屏下指纹传感器，但目前还不清楚它是光学传感器还是超声波传感器。据报道，三星将在明年的Galaxy S10中使用超声波技术。

其他传闻的Mate 20规格包括海思麒麟980处理器，是去年Mate 10搭载的麒麟970的继承者。该芯片采用台积电7nm FinFET技术，在Android生态系统中创下第一。目前还不清楚S10是否会采用7nm芯片，但很可能三星也希望将其旗舰手机升级到最新的芯片技术。对苹果来说，将为2018款iPhone提供动力的A12芯片，肯定是7nm芯片。

麒麟980预计将于9月初在2018年IFA展上首次亮相，最高主频2.8GHz，传言较上代性能至少提升20%、同时能耗降低40%。

Mate 20将拥有至少6GB的随机存储（RAM），而泄露的固件则表明有128GB的只读存储（ROM）选项。

这款手机的电池容量为4200mAh，甚至超过了今年P20 Pro或Galaxy Note 9智能手机中的4000mAh电池。它还包含无线充电功能，这意味着Mate 20将采用夹层玻璃设计，就像支持无线充电的所有其他手机一样。

没有关于手机摄像功能的任何细节，但Mate 20 Pro应该会配备像P20 Pro这样的三摄镜头。顶级的Galaxy S10背面将有三个摄像头。

最后，这款手机已经安装了基于Android P的EMUI 9.0用户界面，这对于希望尽快使用Google最新Android版本的消费者来说是一个令人兴奋的细节。Galaxy S10可能会在预装Android P的情况下推出。

鉴于麒麟980芯片还没有正式推出，而最终的Android P版本尚未发布，我们预计Mate 20将在10月的某个时候上市，考虑到Mate 10在11月推出。

换言之，即使手机在美国缺乏运营商支持，Mate 20也有足够的时间来夺取可能正在等待Galaxy S10的买家，BGR评论说。