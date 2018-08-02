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通信账单让用户明白消费让企业干净赚钱

通信账单让用户明白消费让企业干净赚钱
2018年08月02日 08:22 新浪科技综合
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　　来源：工人日报

　　据中新社报道，从8月起，手机用户会收到运营商推送的通信账单，其中清楚显示每月费用都花在了哪里。此前，不少人遇到过在未经本人同意的情况下“被购买”相关服务的经历，稀里糊涂地成了别人口中的“蛋糕”。

　　长期以来，消费者对自己的通信账单一般都是靠“估计”，除了发现有特别异常的收费会打人工客服咨询或到门店打印详单外，绝大多数人都是稀里糊涂。而运营商或外包服务商则利用这种说不清道不明的“机会”，有意无意推出“影子服务”，让用户“被消费”。

　　我国消费者权益保护法明确规定，消费者在购买商品或接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为。不明扣费现象侵犯了消费者的知情权和平等交易权，助长了运营商的垄断及蛮横行为。通信账单管理新规的实施，是对过往错误的纠偏，也是落实消费者的权利主张。

　　从另一个角度看，推出手机通信账单，不仅是消费者的利好，也是对运营商的正向激励。过去很长一段时间内，手机通信账单不清不楚，虽然有多方面因素，但缺乏对消费者权益的尊重才是关键，依仗垄断地位任性而为，将获取利润置于相关法规和民意之上，致使服务水平低下，不规范经营乱象纷呈，行业生态饱受诟病。推出手机通信账单，保护消费者权利益，有利于鼓励公平竞争，限制不正当竞争，促使企业努力加强管理，不断提高产品质量和服务质量。

　　我国拥有世界上最大数量的手机用户群体，但与强势的运营商相比，分散的消费者常常处于弱势地位。如今，每一份手机通信账单的送达，其实都是运营商对用户的诚信承诺，也是职责体现。当然，如何顺畅送达，完整呈现还有待相关企业的进一步完善。账单虽小，但意义深远，希冀运营商拿出最大的诚意将此项工作做实做好，并延伸到其他服务项目和领域，让用户明白消费，让企业干净赚钱。

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