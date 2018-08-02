极路由公开信背后：近四年未融资 靠P2P、区块链续命

来源：铅笔道 作者：南柯

QBD获悉，8月2日零点左右，极路由创始人王楚云发公开信表示，受合作伙伴i财富因“非法吸收公众存款罪”被立案影响，公司正常经营活动受到极大影响。随之而来的核心销售渠道被封、供应商催款、银行货款到期、区块链合作方暂停合作等危机使得公司现金流直接断裂。

极路由HiWiFi是一款由一群极客打造的智能路由器产品，其专有的可安装App特性，用户自行安装或者卸载插件，支持固件升级。极路由是智能路由器的鼻祖。QBD尝试在国家企业信用信息公示系统查找北京极科极客科技有限公司相关工商信息，系统则无该公司相关信息。

使用关键词“极路由”的搜索结果

不过，值得注意的是，国家企业信用信息公示系统显示，北京极科极客科技有限公司（极路由）是i财富公司的三大股东之一。i财富平台于2015年2月上线，为深圳前海大福资本管理有限公司旗下专注于专注于个人消费、小微企业领域的网络借贷信息服务中介平台。

何为 i财富风波

在获知极路由受i财富影响的公开信后，网友对此看法不一，有对此表示惋惜，有质疑其为何接触P2P、区块链。

网友“Kimi被关注了”表示，在产品单一、迭代性弱的硬件领域对抗诸多背景深厚的先驱和后起之秀到今天实属不易，极路由参与P2P是走投无路急于解决资金链和销售等诸多问题，苦于计划赶不上变化。

该网友所提到极路由接触的P2P即是极路由在京东平台上参与的0元购活动。具体来说，极路由旗下有两款路由器产品参加0元购活动，这两款产品分别为B70路由器和极美路由器产品，其中极美路由器是在B70路由器在销售紧俏之后又添加的一款投资标的。

对B70路由器来说，购买499元的B70路由后，用户可以得到一个CF码，然后在i财富平台投资7000元（100天）或15000元（45天），到期即可获得499元的购机款，同时返还投资本息。对极美路由器来说，则是运用新增加的70天，即3000元投资本金，年化7%，理财到期全额退还199元购机费。0元购的活动即用户只需要在i财富平台上投资理财产品，到期之后返还本金+购买路由器的本金，0元获得路由器。

不过，6月份，国内多家P2P平台相继爆雷。在同样参与0元购活动的斐讯路由器的关联方联璧科技已遭立案调查后不久，极路由的关联方i财富也未能幸免。

6月20日，i财富发布公告称，因i财富平台业务推荐方推荐的借款业务出现借款项目逾期，为保护所有投资者的利益，决定自20日起平台暂停到期项目兑付，并停止新发所有投资标的，同时启动推荐方代偿机制。

6月21日， i财富公司主体深圳前海大福资本管理有限公司因涉嫌“非法吸收公众存款案”被立案侦查。

6月30日，极路由发布公告，称已经第一时间与深圳市福田派出所取得联系，将全力和相关投资者一起展开维权行动，但一直没有取得实质性进展。

7月26日下午，极路由官方微博发出消息称，受相关政策影响，7月27日10:24之后激活的极路由所有型号机器，将暂停加入极链计划;在此之前，已经激活并加入极链计划的机器仍可继续使用极链服务;同时，在此之后退出极链计划的机器将无法再次加入极链。

至此，不少花费1024元购买了极路由B70而无法加入极链计划的网友怒了。

王楚云公开信中所提到的i财富即是这家。i财富爆雷后，极路由作为其合作方业务受到较大影响。王楚云在公开信中表示，“i财富事件的发生，公司的经营已经无法继续。由于京东受到斐讯、联璧0元购的冲击，京东已经把所有金融产品，包括区块链产品下架。公司最核心的销售渠道被迫阻断。同时，供应商也纷纷上门要求立即支付到期货款。”“核心渠道被封、供应商催款、银行贷款到期、区块链合作方暂停合作等一切危机同时爆发，让公司本就不宽裕的献祭流直接断裂。”

公开信部分截图

对于极路由为何会参与0元购活动，这背后是否有企业融资难的问题，我们尚未可知。查阅“烯牛数据”显示，成立于2012年的极路由目前共获4轮融资，均为知名投资机构投资。2013年获明势资本数百万美元天使轮融资、2013年10月获创新工场、纪源资本数千万美元A轮融资、2014年4月获纵横天下战略融资，最近一次融资则是2014年7月联发科MTK、凯鹏华盈中国对其1000万美元A＋轮融资。IT桔子数据显示，其总融资额约2.63亿人民币。

不过，从2014年到2018年，近四年的时间里，极路由并未再获得新的融资。王楚云也在公开信中提到，在2018年上半年首次实现盈亏平衡。

图片来自于烯牛数据

区块链路由器——极X

那么，对于网友diss的区块链路由器，又是什么情况？

在王楚云看来，区块链和路由器有着天然的匹配性。“本质上来看，区块链就是一个分布式的公共记账系统，这让它拥有了去中心化的特性。而对于每一个家庭的路由器来说，其本身就可以看成是一个分布在全球各地的去中心化的节点，这对于区块链来说有着天然的匹配性。”

去年12月25日，极路由发布了号称全球首台的区块链路由器——极X，极X路由器支持挖掘GCT、ACT和ETH三种数字货币。且具有2.4GHz、5.2GHz和5.8GHz三频信号，无线最高传输速率2600Mbps，支持130+设备同时在线。同时，极路由发布“极X计划”，200万在线路由器将升级为区块链路由器，让现有极路由用户享受到区块链技术的红利。

据介绍，极X路由器每台售价1024元，其每一个硬件环节上都有着极高的标准，CPU、散热片、铝合金外壳、PA等配件加在一起成本已达到七八百元。该款区块链路由器首次公开销售于2018年3月。

极路由回顾历史表示，自去年12月25日公布极X计划以来，极路由已经历了极链全民开放，极X正式机上市，用户通过共享路由器、带宽、存储、算力等资源获得了GCT、ACT作为奖励。

在此前相关媒体采访中，王楚云表示，未来智能路由器的突破点就在于大数据和物联网。在他看来，大数据的落地离不开区块链的加持，因为区块链是一个分布式数据存储的P2P网络，是大数据实实在在的“落脚点”，无论是数据的收集，还是开放的取用，都可以通过区块链的形式简单地实现。而在物联网方面，就是要将路由器打造成家庭的数据管理、控制的服务器，未来形成AI的蜂巢。

就智能家居来说，目前手机还是最主要的操作终端，但不同产品之间仍然要通过不同的APP进行操作，这种壁垒很难被打破。而当区块链技术加入其中之后，路由器将最有可能取代手机，成为智能家居产品的操控终端。

2018年1月，发布极X计划不久，王楚云微博发表《致极蜜的一封信》，信中提到极路由再次出发，基于其已有的智能路由器、物联网网关的技术积累，加入区块链技术。区块链路由器并不是方向转变，而是技术升级。区块链底层技术是基于P2P网络和分布式节点，而路由器是天然的P2P网络载体。

“今年，Wi-Fi产业将迎来重大升级的一年，更快的带宽、更快的无线协议、更快的处理器、更大的存储设备、更好的WiFi终端（2x2天线将在手机终端逐步普及）都将全面进入升级换代的时期。我们也给整个行业和用户，带来了新鲜的血液—极X区块链路由器。”

不过，就如今来看，极路由的这场区块链＋尝试没能实现。

附：王楚云公开信全文

各位极路由的小伙伴:

大家好!近期无论是公司、大家还是我个人都承担了巨大的压力，借这个机会，希望能跟大家聊一聊过去几个月公司到底经历了什么，此时此刻公司的最真实情况以及我的所思所想。

自从6年前走，上创业这条路，我就清楚这个选择意味着什么，以及为了达到这个目标，要克服常人无法想象的种种困难以及要做出的巨大牺牲。尽管如此，极路由在过去几个月面临的挑战和危机仍然让我们措不及手，甚至充满无奈。

大家应该仍然对去年年底的生死时刻记忆犹新。当时，我们每月持续亏损达数百万元，2家银行分别抽贷和被提前还款共千万，此外还有供应商每日电话，催还欠款上千万元，资金链随时断裂。所有这些压力都把极路由推向了生死边缘，但这些并没有压倒我。

在我看来，哪怕还有1％的希望，我也要付出100％甚至10000％的努力让极路由活下来。虽然面临巨额亏损和债务，但极路由每月还有几百万流水，只要有足够资金补充并进行公司改革，极路由还有机会，通过财务预测，我认为极路由还有一定的可能实现盈亏平衡，进而健康发展。

于是我重新回到管理岗位。这时候的极路由已经没有办法通过正常融资渠道拿到钱，我只好冒了极大风险，把我的个人房产通过二次抵押给高利贷，获得了近千万周转资金，同时，以个人名义做担保，借来两千多万资金。尽管置个人于巨大的财务风险之下，但这笔救命的资金终于补，上了极路由在12月份巨大的现金窟窿，公司也终于得以喘息并得以继续运转。

资金问题得到暂时缓解之后，我对公司战略进行了调整。由于区块链和路由器有着天然共性，这就是后来在市场上得到极高关注度的“极X计划”，不过这是一个刚刚起步的市场，要走的路还很长。

公司同时适时调整了经营策略:停售低端产品，主攻高端和线下。公司战略和经济策略的调整得到了市场的正面反馈:通过开源节流，我们在今年，上半年获得了创业以来首次半年度盈亏平衡。

尽管现金流并不充裕，但公司衷心感谢每一个人能在公司的危机时刻与公司同舟并济，因此公司仍然优先发放奖金，，上半年去除奖金这笔经费，公司的盈利只有不到10万元，但这10万元对我们来说，意义重大。

万万想不到的是，在公司一切向好的情况下，残酷的现实再次给了我们当头一棒。由于国内整个P2P金融市场都在洗牌，一个月内几千家P2P公司出现问题，我们去年合作的财富突然在6月20日发出兑付困难通知，并很快被深圳福田经侦以“非法吸收公众存款罪”立案。

作为财富的合作方之一，极路由的正常经营活动受到了极大影响。当时参与极路由“免费拿”活动的用户开始维权，出于恐慌和不满，大量用户到工商等政府部门，以及京东、天猫、有赞等电商进行投诉，用户和经销商开始大量退货。用户的行为我们理解，在此我们也辜负用户对我们的信任。

极路由并未参与i财富的内部经营和资金管理，但用户并不理解，一些用户到公司要求兑付理财金，还有部分情绪激动的用户不断在网.上发起对公司和我个人进行人身攻击和威胁，尽管如此，我们仍然在积极帮助用户维权立案，收集了数百份报案书交给经侦，推动案件的尽快审理。

由于案件比较复杂，我们对i财富内部信息也了解有限，目前只能等待警方通知才能有进一-步安排，至于公司是否要承担法律责任，以及承担什么样的法律责任，都需要等待最终司法结果。公司也必须面对责任，积极面对一切问题。

i财富事件的发生，让公司的正常经营已无法继续。由于京东受到斐讯、联璧0元购的冲击，京东已经把所有金融类产品，包括区块链产品全部下架。公司最核心的销售渠道被迫阻断。同时，供应商也纷纷上门要求立即支付到期货款，其中最大的一家供应商2017年到期货款近千万元。

核心销售渠道被封、供应商催款、银行贷款到期、区块链合作方暂停合作等等-切危机同时爆发，让公司本来就不宽裕的现金流直接断裂，目前公司的经营正面临比2017年底更大的危机，所有支出都需要根据销售回款情况才能支付，包括7月工资。

危机发生后，我紧急召开了公司股东大会，尽管股东表示了支持，但在现在的背景下，股东也无法继续出资解决公司现金流问题，而我个人的房产还在处于贷款抵押的状态之中。通过梳理公司价值，可以说公司目前负债几千万元，早已资不抵债。

我们仍然在跟形势和命运做殊死搏斗:我们还有一千多万的库存可以让公司回款，但是需要想办法打开销售困境，才能支付各项必须的支出；经过与京东沟通，暂时上架了部分产品；经过与供应商沟通，供应商给了我们分批还款的机会，部分供应商尝试帮我们卖货抵债。接下来公司要做的，就是尽最大力量卖货，用于支付工资、供应商货款。

作为创始人，我今天也有心无力了。最近这两年里，我质押房子贷款720万借给公司经营，马上到期160万需要还款银行，同时，公司6月的知识产权贷款700万，也是用我的房产做无限连带担保签署的银行可直接拍卖处置的合同；另外，我也不间断的向亲朋好友累计借了6000多万给公司周转，至今还有3000多万的借款在公司。这些债务和借款，是我不得不面对和承担的，我也没有选择，只能与极路由一起坚持到最后一刻，但我恐怕也回天乏术，也有可能随时倒下。但无论如何，我都非常感谢大家过去选择了极路由，选择了跟极路由一起成长和奋战。半年里这过山车式的发展，是极路由给予我们最大的财富，因为这里面充满了商业的规则、金融的血腥、人性的贪婪和人间的冷暖。

创业维艰，感谢有你们的支持!