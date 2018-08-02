中国铁塔认购传人人有份 最快于8月14日纳入富时指数

新浪科技讯 8月2日上午消息，据香港经济日报报道，今年全球集资最高新股—中国铁塔传订出初步分配原则。市场消息指，铁塔共获4.5万人认购，当中约1.2万人申购一手（2000股），料全获分派股份。

据悉，铁塔公开发售部分仅获0.3倍超购，分货难度不大，承销团暂拟尽量满足A组较细额的投资者，个别大户须以抽签决定分货；B组采用“人人有份”。

拟下限1.26港元定价集资543亿港元

另外，继港交所（00388）给予铁塔“小米待遇”，容许其挂牌当天即有股票期货、期权、沽空以至窝轮交易。国际指数公司富时（FTSE）也公布，铁塔符合快速纳入基准，最快于8月14日收市时将其纳入富时环球股份指数。

不过，富时续指，按铁塔发行价，或不能如小米（01810）般快速纳入富时中国50指数，会视乎其首日收市价再作判断。富时补充，若符合选股要求的中资股上市时市值，高于第20大成分股，将可快速纳入富时中国50指数。

外电消息指，铁塔拟以下限1.26港元定价，集资约543亿港元，未能超越2016年9月邮储行（01658）上市筹592亿港元，仍为港股历来第8大集资王，规模也较上月上市的小米为高。铁塔由内地三大电讯商注资成立，将于下周二（8月7日）正式公布分配结果，翌日（8日）在主板上市。