全球智能手机出货量连续下滑 整体市场偏弱

全球智能手机出货量连续下滑

中国证券报

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□本报记者 杨洁 实习记者 张兴旺

多家调研机构公布的智能手机出货量数据显示，全球智能手机出货总量连续三个季度同比下滑；2018年第二季度全球智能手机出货量3.42亿台，同比下滑1.8%。根据前十大智能手机品牌出货量榜单，华为首次超越苹果，成为全球出货量第二的智能手机品牌。

整体市场偏弱

据IDC统计数据，二季度全球智能手机出货来量总体同比下滑1.8%。中国、欧美等市场需求增长乏力。Counterpoint提供的数据显示，今年二季度，中国市场智能手机出货量同比下滑7%，跌幅超过全球平均水平。自2017年第三季度以来，中国市场智能手机出货量连续四个季度下滑。

群智咨询指出，这主要在于经济环境偏弱、运营商补贴减弱、高保有量以及手机均价上涨等因素影响。国内消费者换机周期延长至约31个月。

市场集中度提升明显。数据显示，二季度，前十大智能手机品牌占据全球智能手机市场79%份额，另外600多家智能手机品牌在剩余的21%市场空间拼杀。

值得注意的是，前十大智能手机品牌榜单中仍有新玩家进入。成立于2016年12月的芬兰公司HMD，是诺基亚的独家品牌授权方，其以782%的同比增速二季度实现450万台出货量，位居榜单第九位。

华为出货量超越苹果

第二季度，华为凭借5420万台出货量、41%的同比增速，一举超越了苹果，成为仅次于三星的全球第二大智能手机出货品牌。Canalys分析师表示，这是七年来三星、苹果占据全球智能手机排行前两名的格局首次被打破。

三星继续领跑各大手机品牌。第二季度，三星手机全球出货7080万台，同比大幅下降11%。今年第二季度，三星实现营收58.48万亿韩元（约523亿美元），同比下滑4.13%，结束了连续六个季度的涨势。主要在于智能手机和显示屏业务营收同比下滑。

二季度，苹果手机出货4130万台，同比微增1%。2018年第三财季（即2018年第二自然季度），iPhone销量微增，贡献了苹果58%的营收，达到299.06亿美元，比去年同期的248.46亿美元增长20%。

在中国市场，Counterpoint的数据显示，2018年二季度，华为在中国市场的智能手机出货量同比大增22%，占据26%的中国市场份额，排名第一。OPPO的智能手机出货量同比下滑了9%、vivo下滑1%、小米下滑10%、苹果与上年同期持平，分列中国市场份额的二、三、四、五位。

全球市场方面，小米手机出货量同比增速亮眼。二季度，小米手机实现出货达3300万台，同比增长43%。OPPO和vivo出货分别为2960万台和2600万台。二季度，中国四大品牌（华为、小米、OPPO、vivo）智能手机出货量达1.43亿台，超过了苹果和三星两大品牌1.13亿台出货总量。

供应链公司业绩向好

虽然全球智能手机市场呈现低迷态势，但智能手机的持续创新仍然带动部分产业链公司业绩向好。“整体创新不足，创新主要体现在外观上。例如，手机3D玻璃、陶瓷、双摄像头的采用带来外观变化。”第一手机界研究院院长孙燕飚对中国证券报记者表示，蓝思科技、三环集团、丘钛科技、欧菲科技等公司将受益。

蓝思科技预计上半年归属于上市公司股东的净利润为4.35亿元-4.98亿元，同比增长40%-60%。对于业绩增长的原因，蓝思科技表示，上半年，华为、OPPO、vivo、小米等各大国产品牌发布并量产了多款中高端新机型。其中，多款手机采用了前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃的外观设计，对公司产品提出了大量需求。报告期内，公司配合各大品牌客户进行新技术、新材料、新工艺、新设备等研发试制，为下半年生产旺季做准备，投入了大量研发费用。同时，公司收到了客户支付的较大数额的研发收入。非经常性损益对当期净利润的影响约为85914.57万元。

陶瓷外观件产品受到各大智能手机终端品牌关注。三环集团主要从事电子陶瓷类电子元件及新材料的研发、生产和销售。公司的手机陶瓷外观件已应用于多款手机品牌的旗舰机型，并获得较高的市场评价。三环集团表示，在消费升级的引领下，智能手机终端的差异化竞争日趋激烈，外观和材质创新成为新的升级点。

业绩方面，三环集团预计上半年归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元-5.80亿元，同比增长25%-35%。手机陶瓷外观业务对三环集团业绩提升起到了拉动作用。

智能手机面板方面，根据群智咨询的数据，上半年全球智能手机面板出货9.3亿片，同比下滑1.7%。不过，AMOLED面板凭借其显示性能和在全面屏与异形屏领域的领先优势，逐渐成为各品牌旗舰手机的主流配置。根据CINNO的数据，中国目前最大的AMOLED面板供应商是维信诺，2018年上半年出货量380万片。公司预计上半年实现归属上市公司股东的净利润1500万至2500万元，同比增长115.32%至125.54%。