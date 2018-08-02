苹果二季度净利大增32% 生态闭环领先国产手机

本报记者 陶力 实 习 生 秦元舜 上海报道

全球手机市场格局生变

2018年二季度全球手机市场引人注目。8月1日，苹果公布的最新财报超出了业内分析师的预期，其市值向突破万亿美元更进一步。与此同时，IDC发布报告显示，今年第二季度华为出货总量已超越苹果成为全球第二大智能手机制造商。不过，苹果在高端市场的地位依然难以撼动，苹果完整的生态闭环遥遥领先于国产手机品牌。当前国产手机以高性价比抢占海外市场的同时，仍需注意获利空间的压缩，尝试建立生态系统乃是手机行业未来的发展方向，未来国产手机制胜的关键在于能否将硬件与软件的关联做到极致。（包芳鸣）

导读

苹果已经搭建完成了智能手机领域的生态闭环，这是普通品牌商所不及的。在国内，小米与华为等企业都在尝试建立生态系统，但目前还处在搭建的过程中。

智能手机领域，苹果依然是一骑绝尘。

8月1日，苹果公司发布了2018财年第三财季（自然季度为二季度）业绩报告，报告显示该公司净营收为533亿美元，比去年同期增长了17%，净利润为115.19亿美元，比去年同期增长了32%，营收和利润均超过此前华尔街分析师的预期。

一直以来，第二季度都是手机行业的淡季，公司新品发布往往安排在秋季，消费者则持观望态度。苹果的业绩令业界感到意外，受到这一消息刺激，苹果公司股价在周三晚间开盘后，大幅上涨5.07%，每股价格达到历史新高199.94美元，市值为9829.80亿美元。这距离其成为全球第一个达到万亿美元市值的公司仅一步之遥。

同日，咨询机构IDC发布报告显示，今年第二季度全球智能手机出货总量达到3.42亿部，较去年同期的3.482亿部下滑1.8%。其中，华为当季智能手机出货总量达到5420万部，同比增长40.9%，超越苹果成为全球第二大智能手机制造商。小米当季智能手机出货总量达到3190万部，同比增长48.8%，销量排名仅次于苹果。不过，即使在出货量上国产品牌正在超越苹果，但意义不大，苹果依然独占了行业近九成的利润。

富途证券CEO邬必伟认为，业界之前对iPhone X销售的担忧在大幅消减，苹果公司在互联网服务方面的增长非常强劲，在智能手机整体增长乏力的情况下，这是投资者最希望看到的局面。“硬件业务上没有减缓，在互联网服务方面保持了持续增长。”

培育新增长极

苹果公司第三财季报告显示，硬件销售依旧是其营收的主要组成部分。苹果iPhone当季共售出4130万部，比去年同期的4102.6万部增长1%；苹果iPad共售出1155.3万台，比去年同期增长1%。苹果Mac共总售出372.0万台Mac，比去年同期的559.2万台下滑13%。

iPhone的整体销量虽然提升不多，但是高端机型销售占比显著提升。当季iPhone的平均售价达到了724美元，远高于去年同期的606美元，也显著高于业内分析师预期。高端机型销售的显著增长，促使iPhone营收同比增长20%，达到299.1亿美元，为苹果贡献营收占比56%。

苹果公司CEO库克（Tim Cook）在出席财报电话会议时表示，受到Android用户转用iPhone以及现有用户升级的推动，第三财季iPhone用户实现了双位数增长。其中，iPhone X再次成为该季度最畅销iPhone机型，顾客满意度达到98%。

除此之外，服务业务成为苹果新的增长极。当季苹果服务业务主要包括Apple Music、iCloud和Apple Care。服务业务总营收达到95.48亿美元，比去年同期的72.66亿美元增长31%，高于分析师预期的92亿美元。截至目前，苹果流媒体音乐服务Apple Music、云计算服务iCloud同比增长均达到50%。而在用户端，苹果付费用户目前已超过3亿，提供订阅服务的App数量接近3万个。

“虽然我们对目前的服务业务感到非常满意。但除了现有的服务之外，苹果公司还计划推出新的服务，以进一步促进服务业务增长。”库克表示。

中国手机联盟秘书长王艳辉在接受21世纪经济报道记者采访时表示，苹果的核心竞争力在于其完善的生态系统。无论是硬件还是软件服务领域，苹果已经搭建完成了智能手机领域的生态闭环，这是普通品牌商所不及的。在国内，小米与华为等企业都在尝试建立生态系统，但目前还处在搭建的过程中。

一位不愿具名的行业内分析人士也对21世纪经济报道记者表示，建立生态是手机行业未来的发展方向，它需要打通制造业的各个环节，更需要公司内部打通。“国内手机品牌现在还做不到，需要长期的持续投入，将硬件与软件的关联做到极致。”

高端市场地位难撼动

生态布局的完善，使苹果在全球主要地区的营收，都获得了双位数增长。除了在日本营收同比增长7%外，亚太地区营收同比增长16%，欧洲营收同比增长14%，美洲营收则同比增长20%。值得注意的是，苹果大中华区营收同比增长19%，增速仅次于美洲地区，排名第二。

事实上，苹果公司在中国区面临激烈的竞争。7月31日，调研机构 Counterpoint Research发布了中国智能手机市场出货量跟踪报告。报告显示，2018年第二季度中国智能手机整体出货量下滑，同比跌幅达7%。其主要原因在于，经过几年智能手机的迅猛增长之后，市场开始恢复理性，大量国人不愿为了追逐新品而进行购买。

另外，国人普遍更倾向使用国产手机。截至目前，从各厂商在国内出货量占比来看，华为占到26%的份额，OPPO为19%，vivo为18%，小米为13%。而苹果为9%。不过，在高端手机市场，苹果在全世界几乎都难以找到对手。2018年第二季度，iPhone X 和iPhone 8 Plus的在中国销量分别排第三名和第四名，占市场份额的 3%。

曾经在高端市场与苹果相抗衡的三星公司，竞争力已经大不如前。三星电子发布的第二季度财报显示，公司该季度营收523亿美元，同比下滑4.13%，净利润约合98亿美元，较去年同期下滑0.09%。三星方面认为，目前的业绩低迷与华为、小米等中国智能手机制造商以更高性价比的设备抢占了手机市场直接相关。

“在中国城市，iPhone X是最畅销的手机。”库克在出席财报电话会议时，特别提及了高端机型iPhone X在中国的良好销量。他表示，苹果公司在中国已经连续第四个季度实现两位数的增长，包括iPhone、iPad、服务以及Apple Watch的销量都有所增长。

王艳辉认为，中国大多数品牌在安卓系统上已经做得足够好，形成了自己品牌的核心竞争力。与三星相比毫不逊色，甚至于性价比上还有所超越。但是，苹果使用的ios系统在很多App的用户体验以及安全性上，超越安卓机。另外，苹果手机在face ID等新颖的技术上始终保持着创新，也使得苹果保持着高端用户中的良好口碑。“苹果在高端人群中的口碑始终稳定。2018年iPhone X的价格有所增长，在销量不下降的情况下，苹果的营收保持增长也是必然。”

截至目前，在整个中国智能手机市场内，华为、小米、OPPO、viov四家国产手机的市场份额为75%。在海外厂商中，仅有苹果一家能良好生存，并实现持续增长。只是，苹果的未来，仍面临着不确定性。库克坦言，贸易摩擦带来的关税，实质是对消费者加税，其结果是导致经济放缓，也因此带来巨大的风险。

（编辑：包芳鸣）