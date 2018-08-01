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传中国铁塔融资69亿美元：为近两年来全球最大IPO

传中国铁塔融资69亿美元：为近两年来全球最大IPO
2018年08月01日 15:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月1日下午消息，据彭博社援引知情人士消息，中国铁塔赴香港首次公开募股发行（IPO）价格定在区间低端，上市后融资69亿美元。

　　知情人士称，中国铁塔IPO以每股1.26港元价格发行431亿股股票。先前的交易所文件显示，该股的价格区间为每股1.26-1.58港元。其中，包括高瓴资本、Och-Ziff Capital Management Group和阿里巴巴在内的十个重量级投资者同意在IPO中购买合计14亿美元的股份。

　　彭博社称，继智能手机巨头小米赴港上市后，中国铁塔是最近几周内第二家高调在香港以低价上市的公司。恒生指数较今年1月份创下的历史新高已下跌14%左右，香港散户已对新的公司上市兴趣寥寥。

　　一位驻香港的中国铁塔代表表示，对该消息无法立即置评。

　　招股书中显示，中国铁塔计划于8月8日开始上市交易。并且，公司计划将所筹资金中的60%用于资本支出方案，，其中包括建造新塔和改进现有电信塔。另外30%将用于偿还银行贷款，剩下的10%作为营运资金。

　　据彭博汇编的数据，中国铁塔将成为中国邮政储蓄银行2016年76亿美元上市以来，全球最大的首次股票发行交易。

　　中国铁塔（China Tower）由中国移动、中国联通香港和中国电信在2015年将电信塔资产合并而成。按照营收计算，中国铁塔是全球最大的电信塔服务商。(小白)

IPO融资中国铁塔
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