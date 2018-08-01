苹果App商店遭央视批评：审核不严 系统存在漏洞

来源：央视网

2018年以来，针对爆发式增长的在线娱乐需求，国内对于内容产业的监管趋严，主管部门整顿直播答题、约谈抖音B站等事件历历在目。如今，苹果也被发现存在App审核不严、系统存漏洞等问题，被央视、新华社等权威官媒点名批评。

7月31日，在央视第13套新闻频道9点开播的新闻进行时栏目当中，央视以“苹果官方应用商店管理存漏洞”为标题进行了专题报道，并共分为5个部分，从网络彩票、马甲包、非法App等多个层面进行了总计长达34分钟的综合报道。

同一天，新华社在官方微信账号发布了一篇名为《黄、赌、药都敢发！苹果，你怎么连这样的事都不管？》的文章，以3000余字的篇幅直接批评苹果在审核上的失职，忽视iMessage漏洞致使用户受到包含赌场、色情、贷款等垃圾内容信息的轰炸。

值得注意的是，在央视的报道中，同样指出了苹果在审核应用上架时的问题，并且在受访人拨打苹果客服电话询问（非法App）怎么经过审核上架的，得到的回答是“没有这样子的相关部门”。

根据开发者的反馈，目前苹果是国内唯一无需版号就可上架游戏产品的渠道，而游戏业并不是唯一个在Appstore审核标准低于国内android应用商店的行业，因苹果对资质审核并不严格、确实导致了大量国内非法App得以钻空子在商店发布。

此外，最近P2P平台纷纷暴雷，国内渠道也展开了大面积的P2P应用下架潮，在媒体报道的一份有关国内主流渠道清理理财产品的紧急通知当中，也没有苹果的身影。

根据市场研究机构App Annie发布的报告显示，中国已经超过美国和日本，成为App Store全球最大的单一市场，而在手游市场，Appstore创造的游戏收入占中国市场的近50%，苹果审核规则的变动对手游业长期来看影响很大。

此前，马甲包运营方式常常仅限于行业内讨论，而今日央视点名批评苹果审核不严，也是首次官媒把马甲包当作了应用商店的审核漏洞。在官媒报道后，主管部门是否会要求苹果在App产品审核上做一定的规范值得关注，如果一旦马甲包从监管层面收紧，对国内iOS手游买量市场的影响将很大。