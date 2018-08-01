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押注5G 诺基亚能否翻盘

押注5G 诺基亚能否翻盘
2018年08月01日 04:55 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　错过智能时代的诺基亚似乎已经离开大众视线很久了，但跌落谷底以后，诺基亚终于“开窍”，试图通过转换思路再次证明自己的眼光和实力。北京时间7月31日，诺基亚与T-Mobile US达成了一笔价值35亿美元的多年期合作协议，将为后者建设一张“全国性”5G网络。这笔迄今为止最大的5G交易，表明了这个曾经的霸主对迫在眉睫的5G变革的蓬勃野心。

　　“我们全部押注在5G上了。”T-Mobile的首席技术官Neville Ray言辞恳切。据悉，诺基亚将为T-Mobile提供一系列5G产品，包括无线电平台、核心网络技术和管理系统等。根据3GPP的5G新无线电（NR）标准，诺基亚还将帮助T-Mobile在600 MHz和28 GHz毫米波的频谱上建立5G网络。

　　4年前，随着在芬兰原诺基亚总部挂上微软的标志，诺基亚称霸的时代也随之终结。固步自封和对市场变化迟缓反应，让诺基亚忽略了智能手机时代的威胁，固守塞班系统，做一款基本不会更新软件的手机。苹果却早已走上了平台化转型的道路，乔布斯开放了iOS系统，让全球40多万家手机软件商给他开发软件；三星也抓住安卓系统开发新品，吸引草根阶层。在高、低端市场“双重受伤”的诺基亚不得不挥别自己曾经的“主场”。

　　甩掉手机包袱后，诺基亚痛定思痛，重新发掘了自己的品牌价值。丰厚的技术遗产是诺基亚重新崛起的底气，在将设备与服务业务出售给微软后，诺基亚仍持有约3万项专利，大多与2G、3G和4G移动通信技术有关。研究机构ValueWalk2014年的统计显示，苹果、三星、HTC、LG、索尼等近60家品牌都需要向诺基亚缴纳专利授权费。

　　这为诺基亚进军通信网络业务打下坚实的基础。2016年11月，诺基亚完成了以166亿美元收购电信设备厂商阿尔卡特-朗讯的交易。此后，找到了新的支柱业务的诺基亚，在通信设备市场全面发力，成为三巨头之一，并在2016全年营收超越爱立信成为全球第二大通信设备制造商。

　　中国政法大学知识产权法研究中心特约研究员李俊慧曾发文表示，诺基亚此前的技术优势自然有助于其抢占5G标准及专利高地；而对阿朗的并购也给诺基亚注入了新的创新想象。2016年，CEO苏里曾指出会将大量的资源投向5G业务，强化在这个领域的领导力。

　　5G网络可以提供更快的连接速度、大规模连接、低功耗，使网络更具响应性和可靠性，并将在无人驾驶、医疗监控、工业自动化、VR/AR等领域发挥特长。不过，目前5G商业模式尚不清晰，4G网络建设成本如何收回仍是问题，即便如此，各大通信运营商都对迫在眉睫的5G竞赛，希望获得首发优势。

　　而在4G网络显现颓势的大背景之下，这笔交易更像是诺基亚打开5G大门的关键钥匙。目前，4G网络的需求放缓，诺基亚、爱立信等通信设备厂商的日子都不好过。IHS Markit的一份报告指出，2017年通信设备市场销售额为372亿美元，同比上一年下滑了14%。

　　上周五公布的诺基亚财报显示，2018年第二季度净销售额为53亿欧元，同比去年下降5%；报告期内亏损2.71亿欧元，同比收窄37%。其中，核心业务网络业务收入同比下降6%，至47亿欧元。但签下大单的苏里依然信心满满：“诺基亚2018年第二季度的业绩与我们的预期一致，上半年业绩比较疲软，但下半年会不断走强。”

　　北京商报记者 陶凤 实习记者 汤艺甜

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