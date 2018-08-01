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电信诈骗治理新动向：网络刷单类高发 6地挂牌整治

电信诈骗治理新动向：网络刷单类高发 6地挂牌整治
2018年08月01日 01:23 21世纪经济报道
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　　本报记者 王峰 北京报道

　　动动手指就能挣钱？

　　2017年12月，深圳的林女士在QQ群认识了一个发布兼职刷单的人，随后便开始了第一笔刷单：她打开“客服”发来的链接购买商品，通过“客服”发来的支付宝二维码扫码付款后返回截图，之后收回了货款和5元刷单费。

　　第一单成功后，林女士放松了警惕。“客服”此后要求林女士刷几个大单，但却再未返回购物款和刷单费，林女士一共被骗25460元。

　　“最初，受害人可从每笔小额刷单交易中获5元左右佣金，以此引诱受害人进行大额虚假交易。诈骗分子再以系统故障等理由，拒还本金佣金，并要求继续交易才能归还，一步步诈骗钱财。”7月31日，公安部刑事侦查局局长杨东介绍。

　　杨东介绍，在目前严打高压态势下，电信诈骗仍然高发多发，且作案手法和形式不断更新变化。其中，5种类型较为突出：代办信用卡和贷款诈骗、互联网刷单类诈骗、网购退款类诈骗、QQ冒充老板亲友类诈骗、冒充熟人（领导）类诈骗。

　　360公司7月30日发布的《2018年上半年中国互联网安全报告》也指出，猎网平台接到的网络诈骗举报中，虚假兼职占比最高，为13.5%。

　　对电信网络诈骗的治理力度也在加强。杨东介绍，坚持侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下，统筹境内境外两个战场，扎实落实各项打击整治防范措施。7月30日，工信部等十三部门联合下发《综合整治骚扰电话专项行动方案》，决定用一年半时间，重点对商业营销类、恶意骚扰类和违法犯罪类骚扰电话进行整治。

　　新模式案件涌现

　　“网络刷单诈骗是新类型的电信网络诈骗，大约从2016年开始出现，2017年开始蓬勃发展，到了今年，俨然已成为电信网络诈骗之首。”深圳CID反诈骗中心负责人王征途向21世纪经济报道记者介绍。

　　公安部刑事侦查局局长杨东7月31日介绍，2017年全国共侦破电信诈骗案13.1万起，查处违法犯罪人员5.3万名，同比分别上升57.8%、53.09%，共立案59.6万起、同比下降5.2%，涉案金额同比下降33.5%。

　　在目前严打高压态势下，电信诈骗仍然高发多发，且作案手法和形式不断更新变化。冒充公检法诈骗类、重金求子类、冒充黑社会敲诈勒索类、机票改签诈骗类、短信诈骗类等传统电信诈骗案件大幅下降。与此同时，5种类型较为突出：代办信用卡和贷款诈骗、互联网刷单类诈骗、网购退款类诈骗、QQ冒充老板亲友类诈骗、冒充熟人（领导）类诈骗。

　　“虚假兼职类诈骗中，网络刷单诈骗大约占70%-80%。”360首席安全专家裴智勇告诉21世纪经济报道记者。

　　值得注意的是，16岁至36岁的人群是网络诈骗受害者最为集中的年龄段，占所有网络诈骗受害者的74.8%。“大学生和中学生是虚假兼职类诈骗最主要的受害者，他们有消费需求但没有消费能力，希望通过兼职获得一定收入。”裴智勇说。

　　据360公司报告披露，今年上半年，已年满18岁的00后受骗人数，已超过80后、90后。

　　新一批电信诈骗重点整治地区

　　电信诈骗具有鲜明的高危地区特征。杨东介绍，广东电白、河北丰宁、安徽合肥、福建新罗、江西余干等5个重点地区经过集中整治，已于去年11月30日摘牌。同时根据现实需要，梳理确定了福建安溪、福建南靖、湖北孝昌、广东饶平、广西陆川、海南东方6个地区，作为新一批电信诈骗重点整治地区。

　　目前，高强度的治理工作已在新挂牌地区展开。

　　福建省安溪县西坪镇已开展为期一年的赴境外抓捕打击行动，一律限制有电信网络诈骗犯罪前科人员、高危对象出境。

　　广西陆川县主要电信网络诈骗手法有代购物品、冒充熟人（领导）、钓鱼软件（淘宝刷单）等。对此，县公安局收集陆川籍电信网络诈骗前科人员和高危人员基本信息，并逐人建档。

　　2017年11月29日，海南省东方市被挂牌为游戏币诈骗犯罪重点地区，当地官方已明确表示，推动社会治安综合治理和打击电信诈骗工作取得实实在在的成效，确保年底“摘牌”。

　　一起电信诈骗案件，往往A地诈骗、B地取款、C地服务器、D地被害人，而且散布在全国各地，甚至是境外。基层刑侦部门在办理一起电信诈骗案件时，往往出现多个公安局扎堆侦查，或者是一个公安局全国跑案件的现象。

　　中国人民公安大学侦查与反恐怖学院教授马忠红调研发现，公安部规定对于地域性高危人群实施电信诈骗是由“高危地区主侦主办”。如广西宾阳QQ电信诈骗，案件破获后，犯罪嫌疑人都交由广西宾阳县公安机关办理。但宾阳县公安局只有几百人，刑侦专业警力更少，根本无法办理全国上万起涉嫌QQ电信诈骗的犯罪嫌疑人及其案件。

　　《公安机关侦办电信诈骗案件工作机制》的规定，境内电信诈骗案件一般由省级侦查部门组织侦查，境外的以及重大、疑难、复杂的电信诈骗案件由公安部刑侦局组织侦办。目前，已有省份建立了省级主办模式，并且做强、做大省级反电信诈骗中心和合成作战中心。

　　马忠红认为，由于电信诈骗等新型网络犯罪案件的办理，往往跨部门、跨行业、跨地区作案，新型网络犯罪的侦查打击主体需要逐步上移。

　　

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