用户欲降手机资费被拒 移动客服：吉祥号不能降

原标题：湖北一消费者欲降手机资费被拒，移动客服：吉祥号不能降

澎湃新闻记者 吕新文 实习生 周璇璇

日前，湖北武汉的宋先生向澎湃质量报告投诉平台反映，去年他想将自己的手机保底资费从每月188元降低至每月128元，却被告知他的手机号属“吉祥号”，无法降低资费。宋先生又提出携号转网至联通，移动营业厅的工作人员又称手机号码所参与活动尚未结束，不能携号转网。

7月27日，澎湃新闻就此事拨打中国移动客服电话“10086”，一位客服人员表示，宋先生手机号码“1390”号段被纳入了“吉祥号码”，有长期保底资费的要求，对此营业厅柜台办理业务时会说明，并附有协议单据。

该客服人员还称，宋先生在申请降低到每月188元保底费用时，签署了长期保底协议，“这是最近的协议，以此为准”。

就携号转网的问题，该客服人员解释称，宋先生的号码所参与活动尚未结束，不能携号转网；此外，特殊号码不能携号转网，比如157、188号段的号码；宋先生的号码很可能是因为“吉祥号码”的长期保底协议，所以不能携号转网。

就吉祥号码的界定，该移动客服未给予准确定义，但在其罗列的吉祥号码、号段里包含了宋先生手机号码的号段。

宋先生称，2013年，他在武汉汉口火车站一营业厅办理了一个手机号，号码为“1390***0829”，每月256元的保底套餐。“当时移动的工作人员就说，这个套餐可以每两年降低一档”。

2年后，2015年，宋先生顺利将保底资费从每月256元降低到每月188元；2017年，宋先生想第二次申请降低资费时，移动营业厅的工作人员却要求他签署两个协议。

宋先生回忆，协议内容大致为：这个号码是专属号，承诺不转网，终身保底；当时他拒绝签这两份协议，因此无法办理降低资费。

由于宋先生未能找到所拍两张协议的照片，协议内容尚无从证实。宋先生认为，移动要求他按照第一次降费时的协议，执行长期保底的协议是不公平的。

“工作人员说这是吉祥号码，内部规定不可以降，也没有出示任何官方的声明和政策。”宋先生表示，在此之前，他从未听移动营业厅的工作人员提及该手机号是吉祥号码，也未解释什么是吉祥号码。

7月31日，上海大邦律师事务所律师丁金坤向澎湃新闻介绍，目前国内并没有针对“吉祥号”的定义和相关法律法规，大多属于电信服务企业合同的特别约定。

丁金坤认为，降低资费、携号转网是消费者的权利。湖北移动以“1390”号段为吉祥号为由拒绝降低资费、携号转网，是人为设置不合理条件，应予纠正。何况“1390”是最早一批客户号码开头而已，与吉祥无关。