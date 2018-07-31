新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

2018年新款iPhone X Plus和LCD版iPhone上手视频曝光

2018年07月31日21:52  新浪科技   收藏本文     
视频加载中，请稍候...

　　新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，国外网站Tigermobiles.com今日曝光了苹果公司(以下简称“苹果”)今年即将发布的三款新iPhone中的两款产品，分别是6.5英寸iPhone X Plus和6.1英寸的LCD版iPhone。

　　从视频中我们可以清楚地看到，这是两款配备Face ID面部识别功能的全面屏手机。除了尺寸，两款iPhone的一个明显区别是：iPhone X Plus配备了双镜头，而LCD版iPhone至配备一个摄像头。共同点是这两部手机的摄像头均明显凸出于机身。

　　此外，视频中的两款iPhone均采用闪亮的银色中框。据预计，iPhone X Plus的中框采用钢材质，而LCD版iPhone的中框为铝材质。

　　就在数日前，“爆料大神”本·杰斯金(Ben Geskin)也分享了几张疑似为iPhone X Plus和LCD版iPhone模型机的照片，与今日曝光的视频中的两款iPhone基本一致。

　　根据媒体之前的报道，苹果今年将发布三款新iPhone，分别为5.8英寸OLED版iPhone(iPhone X二代)、6.5英寸OLED版iPhone(相当于iPhone X Plus)和6.1英寸LCD版iPhone。

　　本月初，知名苹果分析师郭明錤曾表示，今年的三款新iPhone供消费者选择的颜色可能多达8种。他在报告中称：“第二代iPhone X将有金色、银色和太空灰版本，而6.1英寸LCD版iPhone的可选颜色更多，包括红色、蓝色、橘色、灰色和白色。”

　　关于价格，摩根士丹利分析师凯蒂·休伯特(Katy Huberty)上个月曾预计，5.8英寸OLED版iPhone起始售价为899美元，较iPhone X低100美元。6.5英寸OLED版iPhone起始售价为999美元，而6.1英寸LCD版iPhone起始售价在699美元至769美元之间。(李明)

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： iPhone苹果视频

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有