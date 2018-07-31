2018年新款iPhone X Plus和LCD版iPhone上手视频曝光

新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，国外网站Tigermobiles.com今日曝光了苹果公司(以下简称“苹果”)今年即将发布的三款新iPhone中的两款产品，分别是6.5英寸iPhone X Plus和6.1英寸的LCD版iPhone。

从视频中我们可以清楚地看到，这是两款配备Face ID面部识别功能的全面屏手机。除了尺寸，两款iPhone的一个明显区别是：iPhone X Plus配备了双镜头，而LCD版iPhone至配备一个摄像头。共同点是这两部手机的摄像头均明显凸出于机身。

此外，视频中的两款iPhone均采用闪亮的银色中框。据预计，iPhone X Plus的中框采用钢材质，而LCD版iPhone的中框为铝材质。

就在数日前，“爆料大神”本·杰斯金(Ben Geskin)也分享了几张疑似为iPhone X Plus和LCD版iPhone模型机的照片，与今日曝光的视频中的两款iPhone基本一致。

根据媒体之前的报道，苹果今年将发布三款新iPhone，分别为5.8英寸OLED版iPhone(iPhone X二代)、6.5英寸OLED版iPhone(相当于iPhone X Plus)和6.1英寸LCD版iPhone。

本月初，知名苹果分析师郭明錤曾表示，今年的三款新iPhone供消费者选择的颜色可能多达8种。他在报告中称：“第二代iPhone X将有金色、银色和太空灰版本，而6.1英寸LCD版iPhone的可选颜色更多，包括红色、蓝色、橘色、灰色和白色。”

关于价格，摩根士丹利分析师凯蒂·休伯特(Katy Huberty)上个月曾预计，5.8英寸OLED版iPhone起始售价为899美元，较iPhone X低100美元。6.5英寸OLED版iPhone起始售价为999美元，而6.1英寸LCD版iPhone起始售价在699美元至769美元之间。(李明)