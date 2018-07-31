非法App移花接木上架诈骗敛财 苹果应用商店监管不严

原标题：非法App移花接木上架诈骗敛财 苹果应用商店从审核到监管层层失守

来源：央视新闻客户端

App——指的就是专门为移动网络平台打造的软件。苹果手机用户要想获取App，必须在苹果的官方应用商店里下载，苹果公司解释称，官方应用商店里上架的软件经过严格的审核，为用户提供更安全可靠的体验。苹果的官方平台真的安全吗？山东的苹果手机用户牟先生最近遇到了烦心事，他在应用商店里下载一款被标注为“官方平台”的App后损失惨重，来看一下事情的经过。

今年4月，山东淄博的牟先生因为朋友的一句玩笑，有了购买彩票的念头。他在自己的苹果手机应用商店里搜索了“彩票”两个字，发现了大量相关的App，因为没有购买彩票的经验，牟先生在比较之后，下载了一款标注着“官方彩票平台”字样的App。

苹果手机用户 牟先生：今年就是想换房子，晚上7点登的房子，第二天九点就卖了，然后房产中介就说你运气好，买彩票吧。就因为这个事，我从苹果应用商店里，搜了13个彩票软件，下了一个“彩票推荐-官方福彩开奖平台”，开发者是重庆市福利彩票发行中心。

“官方平台”的字样和福彩的LOGO让牟先生十分放心，看过App上提供的操作介绍后，牟先生就开始投注，短短十天的时间，他先后投入了12万元。

苹果手机用户 牟先生：我就以为是时时彩的官网开的，然后就在里面下注。刚开始，就是一百一百的买，我觉得挺麻烦的，我就想充5000，就是一下充多点，充了之后，我充钱的过程号码就开了，开了之后我就不想玩了，然后找在线客服，客服说这个彩票，你要达到一定的投注量，就是你充多少的就要买多少的，你必须要买，不买这个钱就提不出来，我当时以为是个游戏规则。

赌博App设圈套 充值不退必须投注

充进App的钱必须要购买彩票，等到中奖后才能提取，如此的规则让牟先生一步一步走进了圈套。最开始只是因为损失了8000元想赢回来，直到投进去十多万元后牟先生才有了怀疑。

苹果手机用户 牟先生：我一次就充值了好几万，结果充值多了之后它就不开奖了，我刚开始找他们，他们也没承认有自开彩。后期就已经被骗没钱了，找他们客服问的时候才发现问题。有时候他们说他们是在深圳，有时候在台北，有时候在柬埔寨，有时候还说在菲律宾，那时候就觉得不对劲了。

在牟先生和App客服人员的对话截图中，记录着客服人员从自称官方彩票平台到承认有自行开奖的行为，这让牟先生傻了眼。而当他再仔细查看在App上的充值记录，发现每次充值的款项都去了不同的账户，有的是便利店，有的是五金店，跟所谓的“重庆福利彩票官方平台” 并没有关系。当牟先生向重庆市福利彩票发行中心核实后，才知道自己中了圈套。

牟先生：咱们有没有在苹果应用商店里做过App呀

重庆市福利彩票发行中心24小时热线：我们的彩票包括时时彩，包括其它彩种，都只能在重庆本地的投注站进行购买。如果先生有通过其他方式购买过，您直接打110。

牟先生：那个苹果应用商店里有，也是假的是吧？

重庆市福利彩票发行中心24小时热线：都是假的，国家禁止网上售卖彩票。

苹果审核存纰漏导致非法App上架

重庆市福利彩票发行中心明确表示，国家禁止网上售卖彩票，为何在苹果的应用商店里会下载到打着“重庆市福利彩票官方平台”的App呢？遭受损失的牟先生从四月底开始向苹果公司进行维权。

从四月二十四日开始，牟先生就多次拨打苹果公司的客服热线，反映自己的遭遇。虽然苹果公司就牟先生的投诉提供了相应的受理编号，但始终没有给出回复。而当牟先生向苹果客服反应在其应用商店存在非法App时，对方却给出了这样的回答。

牟先生：我就想问一下你们这个是怎么经过审核上架的？

苹果公司客服电话：先生这个具体软件上架的话，因为我们这边是账户账单部门，这个具体的上架流程，我们是不太清楚的。

牟先生：那归谁管？

苹果公司客服电话：您稍等我看一下。没有这样子的相关部门，只能建议您去联系一下App开发商那边了。

牟先生：App开发商是假的，我怎么联系呀？

4月27日，牟先生来到苹果公司位于上海浦东的办公场所，要求苹果公司提供冒充“重庆市福利彩票官方平台”的App实际注册人信息并提供相应的经济赔偿，被工作人员拒绝。之后，牟先生又向苹果公司美国总部发去电邮，反映遭遇到的骗局，并要求对方提供涉事App的信息，而苹果的回信并没有回应牟先生的诉求。

苹果手机用户 牟先生：我从4月24日开始给苹果客服打电话，一直到6月11日他们给我回了第一封邮件，内容是我们知道你给我们致电，然后知道我正在举报这个应用“彩票推荐—官方福彩开奖平台”潜在的误导行为，我给他们提交了截图跟证据之后，6月13日他们又给我回了一封，就是说虽然我们很感谢您，将这个问题提供给我们注意，但是我们无法和您分享有关我们调查的任何信息。

牟先生在上海和苹果公司进行了长达五十多天的沟通，苹果公司始终没有向他提供涉事App的相关信息，本计划通过诉讼来维权的牟先生也没有办法向法院提供完整的材料。7月16日，记者和牟先生一起来到了位于上海浦东区源深路391号的苹果公司，工作人员以涉及安全为由拒绝记者和牟先生进入，而反映问题的办法只有一种，就是要填写表格，留下电话，等待苹果公司的回复。

苹果公司工作人员：你说的这个问题，我们都不知道找谁反映，只有他们前台通过这个给你反映上去，然后应该会有客服给你打电话或者什么样，那么只能把你这个诉求提交上去，肯定就是几个工作日，会有相关人员打电话给你。

记者：几个工作日？

苹果公司工作人员：一个工作日，上面写的，一个工作日。从现在开始算，等一下就把这拿过去。

一天过去，牟先生没有得到苹果公司任何的回复，7月17日，记者和牟先生再次来到苹果公司。

苹果公司工作人员：这家公司的身份证信息、法人所有的相关信息，应该是有可能挂在我们的平台，比如说App上，我有一些审核或者什么。这些如果要提供出来，必须要经过相关的法务。比如说你要的话，必须要有公安或者法院，如果他们发了相关的协助信，这个提供出来没问题，但是个人来拿的话，我们现在比较难操作。

网络彩票全面禁止 非法App仍存在

苹果公司以用户隐私安全为由拒绝向牟先生提供涉嫌赌博、冒充官方平台的App相关注册信息，而牟先生发现在网上一些投诉网站，不少使用苹果手机的用户都反映有过类似的彩票骗局，多则被骗数十万，少的也有好几万。而自称严格审核的苹果应用商店，是如何让这些打着官方旗号的非法App混进去的呢？

7月19日，记者在苹果应用商店里输入“彩票”，便出现了多达上百个App名录，在排名靠前的三十个App中，有三个App的图标上被贴上了“官方版”的醒目字样，有四个App在开发者名称中被注明为“官方权威平台”，这些App无一例外都被标注为五星满分好评。

一款名为“福利彩票”的App使用了和中国福利彩票相似的造型和配色，开发者名称写着“2018官方权威彩票平台”，进入下载页面后，记者发现该平台的开发者名称又被标注为：“湖北振新彩票文化发展有限公司”。而当记者将App下载完成打开后，却发现这个平台被冠以“22彩票”的名头，在App的界面中有重庆时时彩、北京PK拾、香港六合彩等，用户想投注首先要在平台进行充值。在这个App的简介中记者并没有找到和福利彩票官方平台授权有关的任何信息。

而记者登录中国福利彩票发行管理中心官网后发现，早在今年四月初，针对江苏、宁夏等五省区出现利用互联网销售福利彩票问题，中国福利彩票发行管理中心就发布公告，明确“各级福利彩票机构、福利彩票代销者须规范销售行为，不得违规与任何单位和个人合作利用互联网销售福利彩票。”

河南财经政法大学彩票研究所所长 冯百鸣：App乱象确实比较多，因为互联网彩票中央八部委2015年3月份就全部叫停了，是不允许的。是今年以来，由于世界杯赌球，所以现在上了很多的App，App当然也应该是属于互联网彩票，而且App里头确实陷阱和漏洞特别多，比如欺诈、信息不对称，彩票购买者去购买的时候，往往会上当。

既然我国早在2015年已经明令禁止互联网销售彩票，而在苹果的应用商店里销售彩票的App为何能够大行其道，甚至冒充官方平台来招揽用户呢？记者对上海、江苏等地的多家提供App平台搭建的互联网公司进行了调查，发现对于涉及彩票类App的开发业务并没有人拒绝，只要花钱，就可以在苹果的应用商店中上架。

记者：需要我这边提供什么资质？

上海聚通达公司 技术人员：没有什么资质，做这个东西我们不要求你有什么资质，这个东西主要是看你们的需求，这个我们对你们公司没有什么考核，只要你们有营业执照就可以了。

记者：像这种彩票类的在IOS上架，现在IOS有什么明确的不准上吗？

苏州掌心科技公司 技术人员：我之前开发的话，没有硬性的指标要求，没有，就没遇到过。

记者：你说这个后台的自开奖，也是咱们做是吗？

苏州掌心科技公司 技术人员：对的，自开的彩票号码也是交给咱们做，是可以做的，这里面猫腻不都在这边赚回来了。

除了承诺能够打通在苹果应用商店上架彩票App的渠道，这位技术人员还向记者透露了苹果公司对于App审核的漏洞。

记者：上架只要能上去，一般不会下架是吧？

苏州掌心科技公司 技术人员：对的，他们没法下架，除非你到期不续费。

记者：比如别人举报，会下架吗？

苏州掌心科技公司 技术人员：举报，没有谁举报这个，它会在上架时候对你进行判定，让你上架就已经把你判定好了。

记者：你看现在你在苹果应用商店里面，搜“赌博”两个字，一搜一堆。

苏州掌心科技公司 技术人员：对的，这个也是关键词。

记者：这关键词怎么嵌入到系统里面，它审核是不审赌博彩票什么的？

苏州掌心科技公司 技术人员：对的，它会去规避一些责任，就是它没有什么明确的要求，你只要别写得太过于凶了，就可以，常规的这种都可以上架。怎么讲呢，这东西我当游戏层面去推去上架，就躲开了对吧。因为我这是游戏，完了拿那个游戏币，它不是拿钱在赌博，它挂了一层虚拟的东西，谁都管不了。

非法App借马甲上架 逃避监管

利用更换App中代码关键词的技术手段，就能通过苹果公司的审核，如此的纰漏使得在苹果应用商店中非法App大量存在。而通过调查记者发现，苹果公司对于App上架后的内容监管也存在严重漏洞，一个非法App能够通过移花接木的形式，生成多个App，非法敛财，如此的做法在互联网黑色产业链中也被叫做“套壳”。

网络安全研究员向记者展示了目前在互联网论坛中出现大量灰色甚至是黑色交易，有的人提问如何在苹果IOS系统中进行App的套壳操作，有的在兜售App的套壳代码。而山东的牟先生今年4月在苹果应用商店下载的“彩票推荐—官方平台”也在使用中出现了套壳的现象。

苹果手机用户 牟先生：这个官方福彩开奖平台写着是，重庆市福利彩票发行中心的软件，里面进去是“256彩票”，到6月份的时候进去就变了模样，变成了一个叫“乐购彩票”，进去跟原来完全不一样，现在再打开，又变成了“256彩票”。

网络与安全研究人员 宋倚天：有些开发者一个应用三个包，是非常正常的，就是我一个应用上架以后，套壳套上两三个，三四个，甚至比较厉害的能套上一百多个，这样的话就是它已经造成了不良竞争，就比如说你这个应用上架了以后，它不套壳，然后它覆盖的那些关键词就会变少，就是在各种榜位上，它就占据不了什么高的位置，然后就是变成了一种恶意竞争，大家都开始去套壳，就推出很多马甲包去引流。

用一个App的名称，通过后台的操作就能更换名称，如此更换马甲的做法就是为了逃避监管，非法敛财。

苏州掌心科技公司 技术人员：就是你们可以改，用户改不了。

记者：就是后台操作可以改。

苏州掌心科技公司 技术人员：对的。

记者：你在苹果应用商店里查它的信息，可以查到它公司的名字吗？

苏州掌心科技公司 技术人员：怎么讲，很多时候都是一层套一层。子公司，子公司往那儿挂，实际项目的控股人不是你看到的那个，都为了规避，上面如果你不想出现任何跟你有关的信息，我能给你保证。

虽然苹果公司对外公布了App的审核流程，强调“涉及游戏、赌博和彩票的App只有全面核实了即将发布的App的所有国家、地区的相关法律要求后，才能包含此功能”，但记者经过调查发现，从资质到内容，苹果应用商店都出现了严重的审核漏洞。而根据2016年国家网信办发布的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，“移动互联网应用程序提供者应当严格落实信息安全管理责任，建立健全用户信息安全保护机制，依法保障用户在安装或使用过程中的知情权和选择权，尊重和保护知识产权。”该规定的起草人之一，中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，平台管理的混乱而导致用户利益受损，应当主动承担责任，防止造成更严重的后果。

中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍：我觉得平台是一种失信行为，这种行为对平台来说是没有尽到自己的审核责任，所以对这种商店平台对此类的行为，还是要加大自己的主体审核力度，不要等到出事之后才去亡羊补牢，更多的是要做到未雨绸缪。特别是现在互联网移动端，把我们的身家性命都连在上面，可以说消费者的身家性命就连着前面使用的App，所以一旦出现问题的话损害后果是非常巨大的，这就更需要前台的这种互联网商店平台去履行主体责任，去做好把关，履行好自己的诚实信用原则。(央视记者 马力)