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BAT纷纷投身LoRa技术 中国物联网市场迎来加速发展

BAT纷纷投身LoRa技术 中国物联网市场迎来加速发展
2018年07月31日 11:26 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 7月31日消息（岳明）LoRa Alliance（LoRa 联盟）与腾讯联合宣布，腾讯已在最高层面加入了LoRa联盟，进一步加快了LoRaWAN技术的采用。根据C114了解，此前中国另一互联网巨头阿里巴巴也已宣布发展LoRa技术，并且其在杭州和宁波建设的LoRa网络已经具备商用条件。

　　“随着新应用的持续开发，物联网的相关用例的数量在继续增加，”LoRa联盟首席执行官兼主席Donna Moore说。“对中国物联网市场的预测非常重要，LoRaWAN在LPWAN领域占据了非常好的位置。腾讯加入LoRa联盟对我们的生态系统非常有价值，并加强了我们在亚太地区的存在。”

　　腾讯将提供LoRaWAN技术一体化解决方案

　　新闻稿显示，腾讯已经在LoRaWAN技术和应用方面进行了相关投资，并将支持LoRaWAN生态系统的进一步发展。该公司还宣布计划在深圳与当地合作伙伴共同建立一个LoRaWAN网络。最后，它在其网络上为各种物联网应用和终端用户（如政府公共服务）提供从设备、边缘到云端的LoRaWAN一体化解决方案。   腾讯科技副总裁别洪涛表示：“很明显，LPWAN对于物联网技术和应用至关重要，中国市场正在迅速增长，尤其是在政府公共服务、工业制造、个人物联网设备等领域。”

　　腾讯云副总裁王慧星表示：“LoRaWAN已经实现了快速增长，我们认为，它在LPWAN市场上与NB-IoT高度互补。加入LoRa联盟将使我们能够影响LoRaWAN的技术开发、推进相关的物联网应用，并通过与全球其他LoRaWAN供应商建立紧密的合作关系来加强推进我们的云业务。”

　　互联网企业入局物联网 LoRa在中国市场迎来加速发展

　　与NB-IoT这种采用授权频谱、运营商组网的发展模式不同，LoRa技术采用了自由频段进行组网。在此前6月底MWC上海大会接受C114采访时，LoRa联盟的主要创始成员公司之一Semtech公司中国区销售副总裁黄旭东表示，LoRa技术可以采用自由频段根据客户需求进行开发，这是其最大的优势所在。

　　今年4月，阿里云与浙江联通联合宣布，基于LoRa器件与无线射频技术的物联网平台已开始试商用。从今年3月宣布全面进入物联网领域，到4月宣布试商用LoRa技术平台，阿里云的发展节奏可谓非常迅猛。目前阿里巴巴在杭州和宁波建设的LoRa网络已经具备商用条件。在应用层面，阿里巴巴已在自有业务场景中开展了LoRaWAN实验，头部应用将达到100万的LoRaWAN连接。阿里巴巴的园区也将用LoRaWAN进行管理，甚至拓展到城市领域。

　　继阿里巴巴之后，腾讯宣布加入LoRa联盟，无疑对于LoRa技术在中国加速发展提供了巨大的驱动力。据悉，除了上述阿里在杭州和宁波的建网外，贵州、上海、深圳、广州、北京、南京、苏州、武汉和内蒙古等地某些区域LoRaWAN网络已经开始部署。而LoRa技术在中国集中应用于4个主要垂直市场：智慧城市、智能家居/楼宇/社区、智慧农业和公安消防。

　　黄旭东曾透露，“2017年LoRa芯片在国内的出货量已经达到千万级，2018年也将保持这一势头。LoRa技术自推出以来，每年都保持着翻倍增长的速度。”

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