全国网信系统重拳出击：关闭账号72万个 网站1888家

二季度，全国网信系统不断加大行政执法力度，依法查处网上各类违法信息和网站，累计约谈违法违规网站446家，警告违法网站167家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站1888家，移送司法机关相关案件线索336件；有关网站依照用户服务协议关闭各类违法违规账号近72万个。

1 打击网上传播危害国家安全信息行为保持高压态势

各级网信部门会同有关部门，坚决查处危害国家安全类违法信息和网上违法行为，依法关停 “飞盘侠”“潇潇杏花雨”“华夏徐文网”“风向标”等一批传播危害国家安全信息的违法网站；相关网站按照服务协议关闭或禁言“揭露地球白与黑”“不死狂徒CSC”“lostboy1”“方浪子”“东湖论坛元洲兄”“沙龙红卫兵”等一批发布反对宪法确定的基本原则信息的违法账号。

2 依法查处其他各类网上违法信息和违法行为

各级网信部门结合开展“清朗”“剑网”“网上扫黄打非”等专项行动，依法查处一批网站。会同电信主管部门依法关闭“中国法制西部网”“中国巡视监察网”“城市经济网”“百灵环保网”“环保头条”“当代中国网”“智库时代网”“舆情日报网”“人民新闻视频网”“简网”“今日军事网”“安全与法网”等一批违规从事互联网新闻信息服务网站；关闭“电影天堂网”“飞飞电影网”“上城会”“月名会”“如洽网”“调教初体验”“乐虎国际”“龙珠直播”等一批传播淫秽色情信息的网站和直播APP；关闭“大奖娱乐”“阿里彩票”“金宝博”等一批聚众赌博违法网站；关闭 “山西新闻网”“网信新闻网”“陕西党史网”“陕西省信访局”“中国西藏新闻网”“河南有线新闻网”“西安市房地产管理局”“襄阳新闻网”等一批侵权假冒网站；关闭“人民财经法治网”“上海爆料城”“1717卡盟”“Kimi365”等一批传播虚假信息网站。

3 针对突出问题持续加大约谈整改和处罚力度

各级网信部门充分运用约谈整改、行政处罚、公开曝光等警示教育手段，依法加大对各类网络平台的监管执法力度。针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，国家网信办指导北京市网信办会同北京市工商局依法联合约谈抖音、搜狗、北京多彩互动广告有限公司、北京爱普新媒体科技有限公司、霍尔果斯宝盛广告有限公司，要求五家公司开展广告业务专项整改。针对社会舆论反映强烈的直播短视频平台传播涉未成年人低俗不良信息问题，国家网信办会同广电总局、文化和旅游部、福建省网信办依法联合约谈“美拍”相关负责人，提出严肃批评，责令全面整改，彻底自查自清存量违法违规和低俗不良视频内容，严格注册审核和内容巡查；国家网信办依法约谈“快手”和 “火山小视频”相关负责人，责令其全面进行整改，暂停其有关算法推荐功能，并将“王乐乐”“杨青柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。针对“二更食堂”发布低俗文章炒作空姐遇害案造成恶劣影响一事，浙江省网信办会同杭州市网信办约谈该微信公众号主要负责人，要求全面清理违规有害信息，严肃处理有关责任人，在两级网信办严格监督下，二更网络科技有限公司永久关停“二更食堂”公众号，解散“二更食堂”公众号13人运营团队。针对网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为，北京市网信办联合工商、文化执法、公安等部门依法约谈京东相关负责人，并责令全面深入整改。