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迄今最大5G订单：诺基亚赢得T-Mobile35亿美元合同

迄今最大5G订单：诺基亚赢得T-Mobile35亿美元合同
2018年07月31日 07:49 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 7月31日消息 据路透社报道，美国移动运营商T-Mobile表示，该公司已与诺基亚达成一项价值35亿美元的下一代5G网络设备供货协议，这是迄今为止全球最大的5G交易。

　　这是迄今为止全球规模最大的5G网络设备交易，也是新的无线网络升级周期正在逐步展开的具体例证。按照移动通信产业的发展规律，基本上每10年就会出现技术代系的升级。

　　根据T-Mobile与诺基亚达成的协议，诺基亚将提供一系列5G硬件、软件和服务，使T-Mobile能够利用许可的无线频谱提供服务。两家公司在一份声明中表示，诺基亚将向T-Mobile提供其空中无线电接入平台，以及云连接的硬件、软件和加速服务。

　　对于诺基亚而言，赢得这笔交易至关重要。当前，由于全球4G网络设备需求放缓，导致诺基亚业绩一直低迷。与此同时，越来越多的投资者开始思考这样一个问题：5G合约能否在今年晚些时候推动诺基亚利润增长。

　　5G网络能够为手机用户提供更快的网络传输速度，并使网络对新的工业自动化、医疗监控、无人驾驶汽车和其他商业用途提供更加可靠保障。但对于全球资金匮乏的电信运营商们而言，一直不敢承诺对现有网络进行商业升级。许多运营商认为，5G技术只是一种增加容量的无线传输方式，并未增加新的功能。

　　T-Mobile是美国第三大移动运营商，今年4月其同意与Sprint合并，成为美国电信巨头Verizon和AT&T更为强劲的竞争对手。

诺基亚T-Mobile5G
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