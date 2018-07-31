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打击骚扰电话 运营商须担主责

有关部门应通过呼叫频次异常情况以及用户投诉情况，明确骚扰电话认定标准，据此责令电信运营商及时暂停相关号码的外呼功能或封号。还应当尽快完善相关立法，明确法律惩戒约束措施，对拨打骚扰电话的当事人和受益人实施更严厉的经济及其他处罚。

鉴于当前营销电话扰民、恶意电话骚扰等问题日益突出，严重影响人民群众正常生活，工信部、最高法、最高检、公安部、住建部、银保监会等十三部门决定，自2018年7月起至2019年12月底，在全国开展综合整治骚扰电话专项行动。（相关报道见A12版）

一段时间以来，各种骚扰电话已成为影响公众正常生活的公害。骚扰电话令人不胜其烦，每天少则几个，多则几十个，内容涉及贷款、理财、房地产销售、保险销售，其中甚至不乏诈骗电话。据中国互联网协会12321举报中心发布的数据，今年6月份收到的举报涉嫌骚扰电话共4.5万件次，其中贷款理财类、违规催收类和房产中介类的举报信息居前三位，占比约50%。

工信部、最高法、最高检、公安部等多部门联合行动整治骚扰电话扰民乱象，意在强化源头治理。金融类电话营销行为、售房租房电话营销、医疗机构、保健食品生产经营企业的电话营销行为，是骚扰电话的重要组成部分。此次综合整治行动将住建部、文化和旅游部、国家卫健委、银保监会、证监会等部门纳入治理主体，就是要由各相关主管部门牵头，加强各行业商业营销规范管理。相关主管部门介入整治专项行动，可以及时对违法违规企业和从业人员依法采取监管措施或予以行政处罚，有助从源头上杜绝营销电话扰民。

尽管骚扰电话实施者所在行业的监管者有不可推卸的治理责任，但是毫无疑问，各类电信运营商必须承担整治骚扰电话的主体责任。许多骚扰电话来去无踪，只能接却无法回拨，难觅源头，之所以如此，是因为相关人员是直接通过电脑系统进行拨号，系统拨号在同一时间内，可以自动群呼数十个手机号码。一些电信运营商还为电话营销量身定制了套餐，只要接进一个电话专线，每个月就可随意拨打，上不封顶。

正是在基础电信企业、呼叫中心企业、互联网企业等的“帮助”下，骚扰电话成长为通信行业的“毒瘤”。难辞其咎的各类电信及互联网企业，不能为了谋取商业利益，而继续成为骚扰电话畅通无阻的传播通道。有关部门必须督促相关电信、互联网企业，斩断骚扰电话灰色利益链条，严禁有关企业为非法经营、超范围经营提供线路资源和业务接入。有关部门还要督促基础电信企业积极加强骚扰电话拦截配套技术系统建设，利用云计算、大数据等技术手段，提升骚扰电话识别和拦截能力，承担起其应付的整治主体责任。

我国相关法律中缺乏对“骚扰电话”的准确定义，导致在过去整治骚扰电话的过程中，电信运营商总是以无法判断作为挡箭牌，逃避自身监管责任。有关部门应通过呼叫频次异常情况以及用户投诉情况，明确骚扰电话认定标准，据此责令电信运营商及时暂停相关号码的外呼功能或封号。还应当尽快完善相关立法，明确法律惩戒约束措施，对拨打骚扰电话的当事人和受益人实施更严厉的经济及其他处罚，对不法行为形成有效震慑。

近年来，手机实名制全面推行，但骚扰电话并未因此减少，其中一个重要原因，就是相关电信、互联网企业囿于自身利益，未能全面履行企业责任，对骚扰电话实施全面拦截。此次，有最高法、最高检参与下的综合整治骚扰电话专项行动，将综合采用行政、经济和技术等多种手段，还将给有关企业套上法律的“紧箍咒”。相信此次整治行动最终会实现恶意骚扰和违法犯罪类电话明显减少的目标，让广大群众在使用手机的过程中，获得更多的安全感。

本报评论员 樊大彧