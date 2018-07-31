整治骚扰电话，让民众耳边清清静静

■ 社论

当商家漫天撒网，随意向不确定客体灌输商业信息时，当消费者明知不妥但完全无力拒绝时，这样的电话轰炸已经侵犯了消费者的合法权益。

据新京报报道，工信部等13部门日前联合印发《综合整治骚扰电话专项行动方案》，决定自2018年7月起至2019年12月底，在全国开展综合整治骚扰电话专项行动。将重点整治商业营销类、恶意骚扰类和违法犯罪类骚扰电话，规范通信资源管理，加强源头治理，打击非法获取个人信息的行为，合力斩断骚扰电话利益链，实现商业营销类电话规范拨打、恶意骚扰和违法犯罪类电话明显减少的目标。

当下，在即时互联互通的语境下，手机已经成为信息交流的基本工具。与此同时，民众也每每苦于骚扰电话的无休止、花式折磨。

过去，尽管有关方面屡次表示将加大治理力度、规范通信秩序，但现实的看，民众正常生活被干扰的情形并没有从根本上改观。不仅如此，不少人还身受更严重的侵害，被骗钱骗物等。

凡此种种，确需有更严厉的措施与路径。

从类别看，商业营销类仍属于电话骚扰的主要领域。中国互联网协会12321举报中心公布的情况月报可为佐证，在今年6月份共收到的举报涉嫌骚扰电话4.5万件次中，其中内容为贷款理财类、违规催收类和房产中介类的举报信息居前三位，占比分别为20.8%、18.5%和11.2%。三者均属商业信息，合计占比超六成。

此前，也有意见认为，对于商业推销而言，应因人而异，“甲之蜜糖，乙之砒霜”，同一个营销电话，你认为是骚扰，但对某些人来说却是实用信息，怎能一竿子打死？

其实，这不过是为骚扰张目的狡辩而已。当商家漫天撒网，随意向不确定客体灌输商业信息时，当消费者明知不妥但完全无力拒绝时，这样的电话轰炸已经侵犯了消费者的合法权益。

从治理主体看，电信运营商难辞其咎。无须讳言，在打击骚扰电话上，运营商表现得不偏不倚，“宽容”得很，而据央视、新华社此前报道，有运营商公然为各种骚扰电话开绿灯，甚至向客户提供非法号码资源。此种逐利行为，也使得骚扰电话屡治不绝。

此番治理行动明确要求，规范通信资源管理，加强源头治理，打击非法获取个人信息的行为。可谓对症下药，切中肯綮。

此外，惩治力度的加大也让人对整治行动充满信心。比如，方案提出，严禁在用户明确表示拒绝后仍向其拨打营销电话，对违法违规企业和从业人员依法采取监管措施或予以行政处罚。这一举措，使得责任追溯成为可能，从而有可能从源头上杜绝营销电话扰民。

一个健康的社会，当然不会、也不应该拒绝商业信息的发布与推广，但前提必须是消费者的同意。如果无视法律，非法获取消费者个人信息，或采取简单粗暴的方式，大水漫灌，最终伤害的仍是民众的耐心和信任。

说到底，整治骚扰电话牵涉到方方面面，各个环节。这既是骚扰电话难以根治的原因，也是治理的希望所在。这次13个部门联合整治，各个环节配合，可谓空前，相信也是为了彻底根治。

实际上，也惟其多个责任主体都能切实负起责任来，监管部门加强监管，市场主体强化自律，普通消费者强化维权意识、较真意识，则治理的链条才会成为闭环，也才能更好保护消费者利益。