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2018年下半年：留给魅族们的时间不多了

2018年下半年：留给魅族们的时间不多了
2018年07月30日 15:47 PingWest
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　　7月末，魅族16终于离我们越来越近。最新曝光的邀请函显示，这款由黄章亲自操刀的魅族16将于8月8日在北京演艺中心发布。在经历了魅族Pro7的失败、魅族15及杨柘的闹剧之后，魅友们似乎迎来了希望之光。 

　　此时的市场数据报告却让人喜忧参半。 

　　据赛诺最新数据报告显示，今年上半年，OPPO和vivo雄踞中国智能机市场销量前两名，第三名则是苹果，四五名分别是华为和荣耀。再从销售额来看，拥有几乎独占智能机万元价格区间的iPhone X的苹果，以1727亿元人民币位列第一，即使是第二名的OPPO，也只有761亿元人民币，被甩开不止一个身位。 

　　销量排行榜的国产品牌里，最新旗舰小米8透明探索版还未开卖的小米位列第六，被传出TNT停产消息的锤子在榜单中未见身影。甚至蓄力待发、位列第七的魅族，也与前一名差了三倍以上。在网络上承载大额流量的国产品牌，却在商场上折戟。对比赛诺今年Q1的销量数据，以魅族为首的第二梯队国产品牌，被第一梯队品牌越甩越远。 

　　留给第二梯队的时间不多了。 

　　消费者超头部品牌聚拢已经是不争的事实。据全球知名分析机构Canalys最新数据报告显示，今年Q2，华为（包括荣耀）拿下了中国智能手机市场27%的市场份额，这是自2011年以来Q2最大的市场份额。在前不久华为Nova 3的发布会上，余承东表示目前华为出货量已经突破1亿台，今年华为出货量目标则是2亿台，势要超越去年的全球1.53亿台。 

　　目前来看，这并不是一个难事。华为的最新消费级旗舰华为P20系列产品，销量节节攀升。自6月中旬2018华为终端·全球合作伙伴及开发者大会上，余承东宣布华为P20系列在上市两个半月后，发货量超过600万台，全球增长率达到81%。这一数据是让人颤抖的，P20系列中包含了今年手机摄影地表最强的三摄华为P20 Pro，起步价为4988元人民币。虽然对于大众消费者来说，5000元不是一个小数目，但仍然有大量的消费者选择购买。

　　这一部分消费者，既有华为用户，还有很多其他品牌的用户。去年底QuestMobile移动大数据研究院的《报告》显示，从其它Android品牌更换到华为手机的用户占比几乎最高。

　　而华为P20 Pro极光色的美不仅揽获了众多女性消费者，连我都无法抵挡。

　　不过在27%的市场份额中，还有一半是荣耀。作为华为的子品牌，荣耀弥补了华为在中低端市场的不足，与小米、OPPO及vivo争夺市场份额。对于第二梯队的魅族、锤子科技、金立等品牌来说，荣耀的竞争力是非常强劲的。即便有一颗打破现状的心，第二梯队的国产品牌们在研发、宣传以及渠道等方面都有心无力。 

　　反倒是前两年一直被诟病“高价低配”的OPPO和vivo于今年用真正的国产黑科技吹响创新的号角。两者不约而同地秀出了强大的研发能力和供应链整合实力，最新的旗舰产品完成度非常高。一位朋友笑称：“OPPO Find X几乎成了媒体老师的标配。” 

　　这话说对了一半，因为vivo NEX同样也是媒体同行的宠儿。除了我，我的同事都有这两台手机。 

　　在原本5000元起步价的基础上，OPPO联手兰博基尼推出了联名版，再一次拉高了竞争力，以9999元的定价跻身万元俱乐部。消费升级的手机行业，越来越不缺的就是高价高配的产品。在高价格之下，其实隐藏了三点用户需求：流畅的使用，独特的功能以及品牌的象征。 

　　目前OPPO Find X和vivo NEX目前的市场反馈都均趋于好评。vivo在旗舰产品上显得较为保守，最高价为4998元人民币，黑科技近一步平民化。不过这两大品牌之间的差距也越来越小，今年Q2的市场份额，OPPO为21%，vivo则为20%。后者同比增速甚至超过了华为，达到30%，大有向前赶超之势。 

　　小米虽然以14%的市场份额位列第四，但这一数据相比较去年未有任何变化。对于刚刚上市的小米来说并不是一个非常好的消息。亦或许是上市耗费了小米太大的时间与精力，小米用以打出“黑科技”旗号的小米8透明探索版在发布3个月之后才姗姗来迟，旗舰级别的产品市场已被同行占据了大半江山，对于小米8透明探索版来说，面前不仅竖起了厚厚的墙壁，还写上了两个字——焦虑。 

　　小米选择了用多产品线的策略来缓解自己的焦虑。红米6 Pro、小米Max 3，以及被多家厂商放弃的平板系列产品，小米平板4都是小米发力的点。不过这些动作也充满了争议，有人说这是小米为上市添砖加瓦，有人则认为这是日常例行更新，不过步子小了点罢了。 

　　在国内市场表现疲软的小米，将步子迈出了国门。来自市场研究公司Counterpoint的数据显示，小米在Q2虽然将来之不易的印度第一宝座还给了三星，但其销量仍然创造了记录，销量同比增长了112%。在印度这片土地上，小米依靠当地供应链和恰当的产品策略，在不断撕扯着印度当地智能机市场，一直在与全球智能机老大三星较量。两者的市场份额不相上下。 

　　印度一直是备受关注的国外手机市场，各家品牌的策略不尽相同。最让人印象深刻的是，一加手机在Q2发展迅猛，284%的销量同比增长率位列所有品牌第一，其市场份额超越了三星，成为当地高端智能手机的第一。此外华为（包括荣耀）、OPPO以及vivo在当地也不断在挖掘市场，让国内第二梯队品牌望尘莫及。 

　　国内市场里，华为（包括荣耀）、OPPO、vivo和小米四个品牌作为第一梯队，占据了82%的市场份额。在剩下的18%中，还有一个苹果，留给第二梯队品牌的空间已经不多。经历了种种闹剧，走过条条弯路，只希望第二梯队们能专心在智能手机上，带给大家更丰富的体验。毕竟大家好，才是真的好。

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